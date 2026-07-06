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世足賽／不爽巴拉圭來陰的 姆巴佩「踢髒我也會」
世界盃冠軍熱門法國隊昨天在十六強賽遭遇巴拉圭嚴密防守，直到第七十分鐘才靠當家球星姆巴佩十二碼罰球破網，驚險以一比○晉級八強，姆巴佩對巴拉圭的針對戰術十分不滿，賽後拒絕和巴拉圭門將吉爾握手，批評對手「打得很髒」。巴拉圭多次犯規動作卻沒領到任何黃牌，判決爭議成討論焦點。
巴拉圭昨天透過嚴密防守和「小動作」讓比賽陷入僵局，直到下半場法國廿一歲小將杜埃禁區被擋下，經過ＶＡＲ檢視法國獲得罰球機會，姆巴佩十二碼破網才讓法國第七十分鐘進球數開張。
這記姆巴佩單屆第七顆進球也是全場唯一進球，讓他快追上阿根廷「獅王」梅西，歷史進球數推進到十九球，僅落後梅西一球。
被對手針對的姆巴佩，賽後批對手為贏球不擇手段，打得很髒，「我們知道會面對怎樣的比賽，我們也能弄髒雙手，知道如何應對。」法國總教練德尚透露，比賽最後階段有指示球員保護姆巴佩，避免巴拉圭球員剷倒法國當家球星。
巴拉圭全場被吹十三次犯規，但沒領到任何黃牌，讓國際足壇球員都看不下去。英格蘭前國腳哈特說巴拉圭球員表現「令人不齒」，另名英格蘭前國手理查茲也說比賽內容十分尷尬。
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