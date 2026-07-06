聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／不爽巴拉圭來陰的 姆巴佩「踢髒我也會」

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
姆巴佩（左）賽後興奮大吼，巴拉圭門將吉爾想握手遭無視。歐新社
姆巴佩（左）賽後興奮大吼，巴拉圭門將吉爾想握手遭無視。歐新社

2026世足賽

世界盃冠軍熱門法國隊昨天在十六強賽遭遇巴拉圭嚴密防守，直到第七十分鐘才靠當家球星姆巴佩十二碼罰球破網，驚險以一比○晉級八強，姆巴佩對巴拉圭的針對戰術十分不滿，賽後拒絕和巴拉圭門將吉爾握手，批評對手「打得很髒」。巴拉圭多次犯規動作卻沒領到任何黃牌，判決爭議成討論焦點。

巴拉圭昨天透過嚴密防守和「小動作」讓比賽陷入僵局，直到下半場法國廿一歲小將杜埃禁區被擋下，經過ＶＡＲ檢視法國獲得罰球機會，姆巴佩十二碼破網才讓法國第七十分鐘進球數開張。

這記姆巴佩單屆第七顆進球也是全場唯一進球，讓他快追上阿根廷「獅王」梅西，歷史進球數推進到十九球，僅落後梅西一球。

被對手針對的姆巴佩，賽後批對手為贏球不擇手段，打得很髒，「我們知道會面對怎樣的比賽，我們也能弄髒雙手，知道如何應對。」法國總教練德尚透露，比賽最後階段有指示球員保護姆巴佩，避免巴拉圭球員剷倒法國當家球星。

巴拉圭全場被吹十三次犯規，但沒領到任何黃牌，讓國際足壇球員都看不下去。英格蘭前國腳哈特說巴拉圭球員表現「令人不齒」，另名英格蘭前國手理查茲也說比賽內容十分尷尬。

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／姆巴佩罰進致勝球 法國1比0險勝巴拉圭闖8強

世足賽／巴拉圭後衛全場挑釁 姆巴佩狠嗆：要踢很髒我們也奉陪

世足賽／法國罰12碼巴拉圭出怪招影響 姆巴佩：他們踢球方式就是這樣

世足賽／姆巴佩關鍵十二碼建功 法國1比0險勝巴拉圭晉級8強

相關新聞

煮茶論戰／裁判造就巴拉圭「完美犯罪」

法國和巴拉圭上演一場「矛盾對決」，始終執行嚴格密集防守的巴拉圭戰術執行幾乎完美，但偶然性的問題決定結局，讓姆巴佩第七十分鐘罰球拿下勝利，可以算雖敗猶榮，但烏茲別克主審執法尺度標準不一，引起外界反彈。

世足賽／摩洛哥踢落加拿大 「我們不是黑馬是強隊」

世界盃足球賽十六強賽昨天點燃戰火，摩洛哥在上半場頂住加拿大猛烈攻勢，下半場攻進三球，奧納希「梅開二度」成為贏球最大功臣，終場以三比○獲勝，成為史上第一個兩度闖進八強的非洲國家。

世足賽／不爽巴拉圭來陰的 姆巴佩「踢髒我也會」

世界盃冠軍熱門法國隊昨天在十六強賽遭遇巴拉圭嚴密防守，直到第七十分鐘才靠當家球星姆巴佩十二碼罰球破網，驚險以一比○晉級八強，姆巴佩對巴拉圭的針對戰術十分不滿，賽後拒絕和巴拉圭門將吉爾握手，批評對手「打得很髒」。巴拉圭多次犯規動作卻沒領到任何黃牌，判決爭議成討論焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。