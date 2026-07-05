世足賽／「金靴獎之爭」逼平梅西不在意 姆巴佩：只想贏球沒看射手榜

法國今天在世界盃16強淘汰賽以1：0擊敗巴拉圭，挺進8強，當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）靠著12碼罰球拿下的關鍵1分也狂破紀錄。「姆總」狀態絕佳讓外界掀起「他與阿根廷球王梅西（Lionel Messi）誰會拿下金靴獎」的討論，不過姆巴佩對此表示只在乎贏球。

姆巴佩今天迎戰防守強硬的巴拉圭，靠著親自操刀12碼罰球射進全場唯一得分也締造歷史新猷，以生涯世界盃19場19次進球成為法國隊史進球王，並且在世界盃歷史進球榜位僅落後龍頭梅西1球。

此外，姆巴佩在世界盃生涯的10場淘汰賽中踢進11球，持續堆高由自己創下的「姆巴佩障礙」，並且本屆世界盃出賽5場踢進7球，追平射手榜龍頭梅西。

姆巴佩狀態絕佳直逼梅西，也讓外界熱議「金靴獎爭奪戰」鹿死誰手，對此「姆總」則在上一戰擊敗瑞典後回應「根本沒在看射手榜」，並表示現在只想幫助法國取勝，對個人榮譽並不追求。他也對梅西致意，說道：「我不會一直盯著梅西的紀錄，因為他還是會一直不斷進球，如果真的要跟他相提並論，我還需要做很多努力。」