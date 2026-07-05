世足賽／英墨大戰喝掉1200萬公升啤酒？英媒預測收視率破登月紀錄

加拿大今天在16強賽0：3不敵摩洛哥，成為本屆世界盃足球賽首支出局的地主隊，明天輪到墨西哥在主場阿茲特克體育場迎戰英格蘭，可望湧進爆滿82500人觀戰；英國媒體「太陽報」指出，國人在家中收看電視轉播，將會喝掉2100萬品脫（接近1200萬公升）啤酒。

英格蘭在1966年以地主隊身分奪下世界盃冠軍，也是隊史唯一封王，墨西哥最佳紀錄是1970、86年闖進8強，本屆賽事保持4連勝，一共踢進8球、未讓對手破網，而且明天擁有主場優勢，帶給英格蘭極大壓力。

英格蘭、墨西哥將在台灣時間明早8點對決，英國則是半夜1點，太陽報指出，全英6千家酒吧獲准延長營業時間到凌晨5點，預計吸引50萬名球迷進入，人們在家中將飲用2100萬品脫啤酒，推測1300萬人看電視，可能創下1969年登月以來，英國夜間收視人數最高紀錄。

這場關鍵比賽因為天氣預報出現暴風雨的機率很高，本來打算提前6小時進行，經過兩隊抗議後，國際足球總會（FIFA）決定按照原來計畫；太陽報指出， 如果改到前一晚7點開球，在英國國內的球迷感到非常高興，但正要趕往現場觀賽的人可能會錯過比賽。

英格蘭超級球迷、身為7個孩子父親的皮克林（Owen Pickering）為這次世界杯之旅已經花費2萬英鎊（約合台幣86萬元），他向太陽報透露：「我們一行9個人，如果開賽時間變動，根本來不及趕到現場；我們的行程先飛佛州奧蘭多，再轉到坦帕飛往墨西哥城，錯過比賽真的會心碎。」

FIFA目前預測這場比賽將會下雨，氣溫約為攝氏17度，並警告可能出現雷雨，根據相關規定，如果體育場方圓8英里（12.8公里）範圍內出現閃電，比賽將暫停30分鐘。