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世足賽／不滿巴拉圭打髒球 姆巴佩：我們也知道怎麼打

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
姆巴佩賽後拒絕和巴拉圭門將吉爾握手，且批對手「打得骯髒」。 美聯社
姆巴佩賽後拒絕和巴拉圭門將吉爾握手，且批對手「打得骯髒」。 美聯社

2026世足賽

冠軍熱門法國今天靠當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）第70分鐘的十二碼罰球破網，驚險以1：0淘汰巴拉圭，不過姆巴佩對巴拉圭的戰術十分不滿，賽後拒絕和巴拉圭門將吉爾（Orlando Gill）握手，且批對手「打得骯髒」，為贏球不擇手段，而法國也知道如何應對。

「我們知道會面對怎樣的比賽，我們也能弄髒雙手，知道如何應對。」姆巴佩表示，法國也知道如何打「骯髒足球」，「他們可能以為我們會穿著晚宴服登場，但我們可是準備妥當。」

「這就是他們的足球風格，沒有對錯之分，他們想用這種方式擊敗我們，但我們贏了。」姆巴佩說。

巴拉圭整場小動作不斷，讓比賽打出火氣，吉爾最後想和姆巴佩握手遭拒後，還將球丟向姆巴佩，失去運動家風度的舉動都被鏡頭記錄下來。

法國中場謝爾基（Rayan Cherki）附和姆巴佩的說法，他表示全隊早就有心理準備，今天無法充分展現技術和戰術，「我們有提醒所有人，法國不僅是一支足球隊，如果膽敢和我們開戰，這就是你會面對的回應。」

收下個人第10場世界盃淘汰賽執教勝利的法國總教練德尚（Didier Deschamps）透露，比賽最後階段有指示球員去保護姆巴佩，避免巴拉圭球員去剷倒法國當家球星。法國教頭也提到，這場比賽並不容易，對手使出渾身解數，比賽內容不會是足球迷想看的方式，但對手的確守得不錯。

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