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世足賽／英格蘭40年前不敵上帝之手 凱恩希望球迷享受幸福的宿醉

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）希望英國球迷帶著「幸福的宿醉」醒來。 法新社
英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）希望英國球迷帶著「幸福的宿醉」醒來。 法新社

2026世足賽

「三獅軍團」英格蘭明天將在16強賽對決地主墨西哥，也是1986年8強賽不敵阿根廷傳奇球星馬拉多納「上帝之手」，以1：2落敗後，暌違40年重返阿茲特克體育場出賽，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）希望英國球迷帶著「幸福的宿醉」醒來。

英格蘭、墨西哥在本屆世足賽都以分組第1晉級淘汰賽，開賽至今4場各進8球，但墨西哥完全未讓對手破網，英格蘭被攻進3球，明天作客擁有82500個座位的阿茲特克體育場，挑戰連續3屆晉級8強面臨極大壓力。

英格蘭在32強賽以2：1淘汰民主剛果，凱恩「梅開二度」成為贏球最大功臣，本屆賽事踢進5球，在進球榜和挪威好手哈蘭德（Erling Haaland）並列第3，落後阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）、法國名將姆巴佩（Kylian Mbappe）兩球。

英格蘭、墨西哥之戰將在英國時間明天半夜1點（台灣早上8點）開踢，凱恩希望球迷好好享受通宵觀戰的樂趣，並在賽後好好補眠，球隊最終目標當然是奪下苦等60年的隊史第2冠。

這場攸關生死的關鍵比賽前，凱恩當被媒體問到，是否希望看到球迷在周一早上帶著「幸福的宿醉」醒來時，這位效力德國拜仁慕尼黑隊的巨星說：「當然！我們深知世界盃對全國意義重大，希望能看到大家徹夜狂歡，一直慶祝到第2天，然後再去補眠。」

凱恩在歷屆世足賽已經踢進13球，他表示，自己和隊友決心在16強賽奪勝，世界盃之所以獨特，就是能夠留下各種難忘回憶，「大家最渴望的事，莫過於在清晨5、6點伴隨日出盡情慶祝勝利。」

世足戰報 2026美加墨世足

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