中國大陸國足與維德角友誼賽暫告吹 網譏諷：還算有自知之明

非洲島國維德角在本屆世足賽表現令全球驚艷，而該國足協日前曾表示，維德角隊將在世足賽後與中國國足舉行友誼賽。但中國媒體報導，目前官方並沒有這項比賽計劃，理由是中國國足傾向與亞洲球隊進行熱身賽，以備戰明年初的亞足賽，引起不少中國網友議論，認為有怯戰之嫌。

上游新聞先前報導，維德角足協副主席桑托斯（Paulo Santos）6月下旬曾表示，經維國總統不久前與中國駐維德角大使共進晚餐時商定，維德角國家足球隊與中國國足將在世界盃足球賽結束後舉行友誼賽。

但北京青年報7月4日報導，截至目前為止，中國足協並沒有中國國足與維德角國家隊的具體比賽計劃。理由是，中國國足要全力備戰2027年1月在沙烏地阿拉伯舉行的亞洲盃足球賽。

報導指出，中國國足在秋季的備戰期內，傾向與亞足賽「同組對手風格相近的球隊」進行熱身賽，其中與烏茲別克、北韓兩隊的比賽已基本敲定，這也意味著中國國足與維德角隊短期內不會交鋒。

根據報導，在明年1月亞足賽中，中國國足將與伊朗、敘利亞、吉爾吉斯等3隊同組，且這3隊球風硬朗，對抗強度高。基於小組賽對手的特點，中國國足今年下半年的熱身對手選擇方向已明確化，也就是優先選擇與小組賽「對手風格相近」的亞洲球隊。

維德角位在非洲西部外海，總面積約4033平方公里，人口僅55萬，今年首度踢進世足賽。但在H組預賽中，首戰即大爆冷門以0比0踢平本屆奪冠熱門隊西班牙，接著又以2比2踢平南美強隊烏拉圭，最後以0比0逼和亞洲勁旅沙烏地阿拉伯，以3戰3和取得分組第2名，與西班牙一同晉級32強，被視為本屆世足賽最大的冷門。

中國國足排名每況愈下。 路透社

維德角晉級後，4日對戰上屆世足賽冠軍阿根廷，全場奮戰不懈，直到延長賽才以2比3落敗遭淘汰，但卻受到全球球迷及觀眾普遍肯定，且讓維德角隊身價大漲，成為足壇焦點話題。

維德角6月16日以0比0逼平西班牙隊當天，中國媒體曾以「維德角感謝中國圓夢世界盃」為題，宣稱中國援建維國的體育場於2013年啟用，才讓維德角今年得以進軍世界盃。但相關報導卻遭眾多中國網友嘲諷，指中國國足連世足賽都踢不進，只好拿援建他國體育場作文章。

中國國足與維德角隊舉行友誼賽告吹也引起議論，不少中國網友認為這是怯戰之舉，也有人認為可惜。其中有網友表示，中國足協「還算有自知之明」；有人則質疑「熱身賽還要挑對象？」；還有人則譏諷中國國足「還是算了吧」、「這哪是友誼賽，這是公開處刑」。