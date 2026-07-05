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世足賽／法國罰12碼巴拉圭出怪招影響 姆巴佩：他們踢球方式就是這樣

中央社／ 綜合外電報導
姆巴佩回嗆巴拉圭。 法新社
姆巴佩回嗆巴拉圭。 法新社

2026世足賽

法國今天以1比0擊敗巴拉圭晉級世足8強，不過巴拉圭後衛頻頻挑釁讓法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）吃足苦頭。姆巴佩賽後表示法國不怕別人踢髒球，為求勝利也不怕把手弄髒。

綜合法新社與路透社報導，火力強大的法國今天面對巴拉圭，巴拉圭擺出5-4-1的極端防守陣型，寧願放棄球權也要力阻對手。他們在禁區嚴密盯人並以身體對抗，成功抵擋高盧雄雞多次進攻，但代價是全場持球率低至僅有24%。

上半場雙方嚴守後防無人射正，但巴拉圭的頑抗終被姆巴佩在第70分鐘以罰球突破。失球後的巴拉圭在防守端頻頻挑釁，姆巴佩自然成為巴拉圭後衛群首要目標，雙方火氣愈踢愈大，特別是比賽現場的費城今天酷熱達攝氏38度。

姆巴佩賽後受訪說：「我們知道這場比賽會是什麼樣子，但我認為今天進行得相當順利。」

「他們以為我們會穿燕尾服上場，以為我們只是來炫技」，「但我們也懂得踢髒球，我們今天就這麼做—我們贏了，而且在這方面我們也比他們強。」

「如果必須弄髒雙手，我們就弄髒雙手。」姆巴佩表示很遺憾要用這種方式表述，但如果要踢這樣的球，他們絲毫沒有問題。

這場16強賽戰況混亂，但烏茲別克籍主裁坦塔舍夫（Ilgiz Tantashev）全場僅給出3張黃牌，而且全部落在法國球員身上。

姆巴佩罰進致勝12碼。 美聯社
姆巴佩罰進致勝12碼。 美聯社

姆巴佩準備踢12碼時，雙方球員一度劍拔弩張，巴拉圭更企圖挖鬆罰球點上的草皮。姆巴佩說，「那就是他們的足球，那是他們的踢球方式。」

「每個人都發揮自己所長；踢足球沒有對錯之分，只有一種方式，那就是贏球。他們試圖用那種方式占上風，但我們在這點也勝過他們；現在，我們往下一戰前進。」

巴拉圭原本希望能彌補1998年遭法國擊敗的遺憾，但過於保守的戰術再次未能奏效。比賽進行到第90分鐘，法國門將麥尼安（Mike Maignan）終於迎來今天第1次撲救。

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