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世足賽／火藥味再升級！找姆巴佩握手遭無視怒丟球 巴拉圭門將坦言「很不爽」

聯合新聞網／ 綜合報導
巴拉圭門將吉爾（左）賽後找姆巴佩（右）握手被無視，怒向對方丟球。 歐新社
巴拉圭門將吉爾（左）賽後找姆巴佩（右）握手被無視，怒向對方丟球。 歐新社

2026世足賽

上屆世界盃亞軍法國今天16強淘汰賽以1：0擊敗頑強對手巴拉圭，比賽過程強度和張力滿滿，其中法國門面姆巴佩（Kylian Mbappe）無視對手門將吉爾（Orlando Gill） 更是導致對方怒丟球，讓這場比賽的火藥味再上升。

巴拉圭本場比賽祭出強硬低位防守，並以人盯人和各種挑釁動作破壞法國進攻節奏，雖然取得不錯成效卻也吞下13次犯規。直到下半場70分鐘的VAR改判讓法國得到12碼罰球機會，姆巴佩親自操刀才命中這關鍵一分，最終以1：0驚險晉級。

對手的高強度肢體接觸讓法國感到不滿，終場一幕更是將火藥味再升級。巴拉圭門將吉爾響哨後原先主動上前想向姆巴佩握手致意，不過卻遭到「姆總」無視，讓他感到不被尊重，憤而將球丟向對方。

賽後受訪時談到被無視的一幕，吉爾解釋：「我想跟姆巴佩握手但他不理我，讓我覺得很憤怒，不過也不能怎樣，所以我很快就冷靜下來了」而提及巴拉圭今天的防守尺度，他則強調這就是球隊貫徹的比賽風格，「即使結果不如預期也沒有遺憾了，我們會昂首挺胸歸國。」

2026美加墨世足 姆巴佩 法國 世足戰報

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