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世足賽／對挪威「進球機器」不陌生 巴西教頭透露沒有「反哈蘭德計畫」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
哈蘭德能否突破巴西防線備受矚目。 新華社
哈蘭德能否突破巴西防線備受矚目。 新華社

2026世足賽

巴西和挪威16強交鋒成本屆世界盃焦點對決，「森巴軍團」總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）賽前表示，沒有針對挪威當家球星哈蘭德（Erling Haaland）下特別戰術，重點是整體上擋住挪威攻勢。

身為冠軍大熱門，巴西32強逆轉日本闖進16強，和挪威將爭奪8強資格，勝隊將碰英格蘭和地主之一墨西哥的勝方。

相隔28年重返世界盃的挪威，在「進球機器」哈蘭德領軍下一路挺進，全隊賽後和球迷一起「維京划船」的慶祝方式成本屆賽事一大特色，哈蘭德世界盃處女秀目前已踢進5球，在金靴獎爭奪下僅落後法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）和阿根廷「獅王」梅西（Lionel Messi）。

哈蘭德無疑是挪威進攻核心，巴西教頭安切洛蒂賽前記者會時卻透露，不存在「反哈蘭德計畫」，「我不需要告訴我的球員怎麼防守，他們已經交手過幾次了。」他補充說，大家都知道哈蘭德的踢法，「我不需要向我的後衛們解釋該如何對付他。」

安切洛蒂表示，自家球員已經和哈蘭德碰過好幾次，因此專注力會放在準備這場16強賽，了解對手的基本特點，全隊也知道挪威進攻端非常危險，是支很有挑戰的團隊，「他們組織緊密，戰術安排得很好，所以我們必須發揮最佳水準。」他提到自家球隊目前狀況絕佳，全隊也有充足自信，但也需要持續進步。

巴西中場吉馬良斯（Bruno Guimarães）提到，哈蘭德確實是特別突出的選手，「我們必須盯防他，也要進攻，但必須確保有人看住他，因為他一球就能決定比賽的勝負，我們絕不能讓他得逞。」

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