世足賽／巴拉圭後衛全場挑釁 姆巴佩狠嗆：要踢很髒我們也奉陪

本屆世足奪冠熱門的法國，今天以1比0氣走勁敵巴拉圭闖進8強。法國唯一進球來自操刀12碼的姆巴佩（Kylian Mbappe），他賽後與梅西（Lionel Messi）同以7球並列本屆世足射手榜首，全隊下一戰將遇老對手摩洛哥。

2026年美加墨世界盃16強淘汰賽今天開踢，實力看好的法國面對巴拉圭防線以1分險勝。以替補身分登場的杜埃（Désiré Doué）在禁區遭巴拉圭葛梅茲（Diego Gómez）絆倒，主審經影像輔助裁判（VAR）介入判罰12碼，姆巴佩精準破網為法國取得本屆世足第5勝。

這場比賽正值美國7月4日國慶之際，雙方在攝氏39度的高溫下纏鬥。上半場兩軍布防嚴密攻門均無結果，全場唯一分數出現在法國隊長姆巴佩第70分鐘的12碼罰球。

姆巴佩慶祝進球。 新華社

巴拉圭失分後在時間壓力下球風轉為強悍，全場火藥味也愈來愈濃厚。多次遭巴拉圭後衛挑釁的姆巴佩賽後表示，「如果需要我們弄髒雙手，我們就會弄髒雙手。抱歉用了這麼直白的表達，但我們對此毫無顧慮。」

這位皇家馬德里前鋒補充道：「我們今天的比賽方式表明，我們不僅僅是一支只會踢進攻足球的球隊。」

而在姆巴佩罰球前還被巴拉圭球員圍住，甚至在比賽最後階段也多次被打斷比賽節奏，對此他說：「這就是他們的比賽風格。足球沒有真正正確或錯誤的踢法，只有一種方式，那就是贏球。他們試圖用這種方式來對付我們，但我們也會強力回敬。」

姆巴佩本屆世足累計攻進7球，在金靴獎爭奪戰追平阿根廷的梅西，同時在世足歷史進球榜僅以1球落後於梅西的20球。

法國晉級後將會面對2022年卡達世界盃4強戰的老對手摩洛哥，當時法國是以2比0獲勝挺進冠軍賽。