快訊

強颱巴威長胖增強挑戰風王 吳德榮：9日轉向西北逼近台灣「來者不善」

世足賽／姆巴佩罰進致勝球 法國1比0險勝巴拉圭闖8強

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／姆巴佩關鍵十二碼建功 法國1比0險勝巴拉圭晉級8強

聯合新聞網／ 台北訊
姆巴佩。 美聯社
姆巴佩。 美聯社

2026世足賽

2026年世界盃16強淘汰賽於7月5日清晨5時點燃戰火，由巴拉圭對決法國。雙方歷經90分鐘交手，法國憑藉當家球星姆巴佩在下半場主罰罰球破網，以1比0險勝巴拉圭。本場勝負核心在於法國強大的控球壓迫，以及巴拉圭在堅守防線大半場後，因防守犯規造成的致命失誤。

整場比賽呈現攻守單向壓制，實力佔優的法國控球率高達76%，並發動15次射門、5次射正，獲得12次角球機會。採取防守戰術的巴拉圭攻勢熄火，全場僅24%持球率，5次射門僅1次射正，未能對法國防線造成實質威脅。巴拉圭防守端承受極大壓力，全場出現13次犯規，但也成功擋球4次，力保大部分時間不失分。

比賽在上半場第19分鐘出現首張黃牌，法國前鋒巴爾科拉因防守犯規遭裁判警告，半場結束雙方維持0比0。下半場第70分鐘迎來關鍵轉折，法國獲得十二碼罰球機會，由姆巴佩操刀射門破網，打破僵局取得領先。落後的巴拉圭全力反擊未果，法國中場科內與前鋒奧利塞分別於第81分鐘和傷停補時第97分鐘各吞下一張黃牌，但法國成功讓對手掛蛋守住勝果。

終場法國以1比0淘汰巴拉圭。憑藉此役勝利，法國隊順利拿到8強門票，繼續朝奪冠目標邁進；而全場頑強抵抗的巴拉圭則遺憾止步16強，結束本屆世界盃旅程。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)

世足戰報 2026美加墨世足 姆巴佩 法國 巴拉圭

延伸閱讀

世足賽／姆巴佩罰進致勝球 法國1比0險勝巴拉圭闖8強

世足賽／西班牙3比0完封奧地利 強勢晉級16強

世界盃／摩洛哥高效攻勢三度破網 3比0完封加拿大挺進8強

世足運彩／歷史對戰巴拉圭有絕對優勢！欣賞法國進攻秀吧 Gemini看好法國3：0勝出

相關新聞

世足賽／姆巴佩關鍵十二碼建功 法國1比0險勝巴拉圭晉級8強

2026年世界盃16強淘汰賽於7月5日清晨5時點燃戰火，由巴拉圭對決法國。雙方歷經90分鐘交手，法國憑藉當家球星姆巴佩在下半場主罰罰球破網，以1比0險勝巴拉圭。本場勝負核心在於法國強大的控球壓迫，以及

世足賽／姆巴佩罰進致勝球 法國1比0險勝巴拉圭闖8強

冠軍大熱門法國隊16強碰南美黑馬巴拉圭，上半場雖沒能攻破球門，不過下半場進攻犯規下獲得罰球機會，當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）操刀攻進球門突破將於，單屆第7顆進球帥法國以1：0終結巴拉圭的黑馬旅程，挺進8強，下一戰將對決今天3：0大勝加拿大的「非洲雄獅」摩洛哥。

世足16強對戰表一次看 圖解奪冠熱門、金靴誰屬

2026美加墨世足賽32強落幕，冷門頻傳，4屆冠軍德國、3度闖決賽的荷蘭及亞洲最後希望澳洲相繼於點球大戰出局。隨著16強底定，各洲勢力重新洗牌，球星金靴獎之爭也進入白熱化。

世界盃／16強集結 歐洲奪7席 德荷澳爆冷出局

二○二六美加墨世足賽卅二強落幕，冷門頻傳，四屆冠軍德國、三度闖決賽的荷蘭及亞洲最後希望澳洲相繼於點球大戰出局。緊接登場的十六強賽依舊是話題連連，球星金靴獎之爭也進入白熱化。

煮茶論戰／傳統強隊搶8強門票 藏黑馬變數

世足賽進入十六強淘汰賽，這屆賽事呈現出傳統勢力維繫與新興地主崛起的兩極走向。觀察十六強版圖，歐洲與南美洲依舊是世界足球的核心力量，兩洲聯手包辦十一席；反觀亞洲球隊遭遇滑鐵盧，由美、加、墨組成的中北美東道主表現亮麗，全數擠進十六強，創造歷史最佳戰績。

世界盃／雖敗猶榮 維德角逼出阿根廷極限

世足賽衛冕軍阿根廷昨天在卅二強賽險些遭遇隊史最大的翻車案，面對人口僅有五十二萬的非洲黑馬維德角，藍白軍團歷經加時苦戰，才靠著對手的烏龍球以三比二驚險過關。維德角雖然無緣晉級，但用堅韌的球風讓世界記住了他們的名字，也為國家進帳了一千一百萬美元（約台幣三點五億元）的淘汰賽獎金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。