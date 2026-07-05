世足賽／姆巴佩關鍵十二碼建功 法國1比0險勝巴拉圭晉級8強

2026年世界盃16強淘汰賽於7月5日清晨5時點燃戰火，由巴拉圭對決法國。雙方歷經90分鐘交手，法國憑藉當家球星姆巴佩在下半場主罰罰球破網，以1比0險勝巴拉圭。本場勝負核心在於法國強大的控球壓迫，以及巴拉圭在堅守防線大半場後，因防守犯規造成的致命失誤。

整場比賽呈現攻守單向壓制，實力佔優的法國控球率高達76%，並發動15次射門、5次射正，獲得12次角球機會。採取防守戰術的巴拉圭攻勢熄火，全場僅24%持球率，5次射門僅1次射正，未能對法國防線造成實質威脅。巴拉圭防守端承受極大壓力，全場出現13次犯規，但也成功擋球4次，力保大部分時間不失分。

比賽在上半場第19分鐘出現首張黃牌，法國前鋒巴爾科拉因防守犯規遭裁判警告，半場結束雙方維持0比0。下半場第70分鐘迎來關鍵轉折，法國獲得十二碼罰球機會，由姆巴佩操刀射門破網，打破僵局取得領先。落後的巴拉圭全力反擊未果，法國中場科內與前鋒奧利塞分別於第81分鐘和傷停補時第97分鐘各吞下一張黃牌，但法國成功讓對手掛蛋守住勝果。

終場法國以1比0淘汰巴拉圭。憑藉此役勝利，法國隊順利拿到8強門票，繼續朝奪冠目標邁進；而全場頑強抵抗的巴拉圭則遺憾止步16強，結束本屆世界盃旅程。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)