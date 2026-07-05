世足賽／姆巴佩罰進致勝球 法國1比0險勝巴拉圭闖8強

冠軍大熱門法國隊16強碰南美黑馬巴拉圭，上半場雖沒能攻破球門，不過下半場進攻犯規下獲得罰球機會，當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）操刀攻進球門突破將於，單屆第7顆進球帥法國以1：0終結巴拉圭的黑馬旅程，挺進8強，下一戰將對決今天3：0大勝加拿大的「非洲雄獅」摩洛哥。

巴拉圭淘汰賽首戰在PK大戰爆冷淘汰4屆冠軍德國隊，今天的嚴密防守也造成法國不少威脅，儘管控球率遠不及法國，但也固守球門，上半場兩隊0：0打平。

法國21歲小將杜埃（Desire Doue）下半場找到突破口，他有機會的射門機會被犯規擋下，經VAR檢視後法國獲得罰球機會，姆巴佩第70分鐘勁射破網，單屆7顆進球追上阿根廷「獅王」梅西。

姆巴佩最近6場世界盃累積已經10顆進球，目前3度參賽上場19場比賽就踢進19球，在史上進球榜僅以1球差緊追目前紀錄保持人梅西。

補時階段姆巴佩又找到進攻機會，不過射門被巴拉圭門將吉爾（Orlando Gill）撲下，再一次的補上機會又被吉爾抱住，錯過擴大領先良機，但唯一進球仍足夠讓法國挺進8強。

兩隊打出些火氣，比賽結束後吉爾想和姆巴佩握手還被無視。