聽新聞
0:00 / 0:00
世足賽／姆巴佩罰進致勝球 法國1比0險勝巴拉圭闖8強
冠軍大熱門法國隊16強碰南美黑馬巴拉圭，上半場雖沒能攻破球門，不過下半場進攻犯規下獲得罰球機會，當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）操刀攻進球門突破將於，單屆第7顆進球帥法國以1：0終結巴拉圭的黑馬旅程，挺進8強，下一戰將對決今天3：0大勝加拿大的「非洲雄獅」摩洛哥。
巴拉圭淘汰賽首戰在PK大戰爆冷淘汰4屆冠軍德國隊，今天的嚴密防守也造成法國不少威脅，儘管控球率遠不及法國，但也固守球門，上半場兩隊0：0打平。
法國21歲小將杜埃（Desire Doue）下半場找到突破口，他有機會的射門機會被犯規擋下，經VAR檢視後法國獲得罰球機會，姆巴佩第70分鐘勁射破網，單屆7顆進球追上阿根廷「獅王」梅西。
姆巴佩最近6場世界盃累積已經10顆進球，目前3度參賽上場19場比賽就踢進19球，在史上進球榜僅以1球差緊追目前紀錄保持人梅西。
補時階段姆巴佩又找到進攻機會，不過射門被巴拉圭門將吉爾（Orlando Gill）撲下，再一次的補上機會又被吉爾抱住，錯過擴大領先良機，但唯一進球仍足夠讓法國挺進8強。
兩隊打出些火氣，比賽結束後吉爾想和姆巴佩握手還被無視。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。