世界盃／摩洛哥高效攻勢三度破網 3比0完封加拿大挺進8強

2026年7月5日凌晨1時，世界盃足球賽16強淘汰賽展開激烈對決。加拿大與摩洛哥正面交鋒，摩洛哥憑藉下半場的高效進攻火力，最終以3比0擊敗加拿大。本場比賽摩洛哥在防守端展現強大韌性，成功讓對手掛蛋，拿下這場關鍵的淘汰賽勝利。

從數據面來看，摩洛哥掌握了55%的持球率，並展現極高的進攻效率，全場僅5次射門、4次射正便攻入3球。相較之下，加拿大雖擁有11次射門機會與多達11次的角球攻勢，但在摩洛哥的嚴密防守下，僅有3次射正且全數遭到瓦解，攻勢頻頻熄火。此外，加拿大全場出現24次犯規，顯示其防守端在面對對手反擊時承受巨大壓力。

上半場兩軍防守動作頻繁。第22分鐘，摩洛哥哈爾哈領到黃牌。第40分鐘，摩洛哥哈基米與加拿大拉里亞雙雙領到黃牌。第44分鐘，加拿大戴維吞下黃牌。第45分鐘與上半場補時第6分鐘，摩洛哥歐納希與艾爾康努斯也陸續收下黃牌。易邊再戰，第49分鐘加拿大福熱羅勒再領黃牌。第50分鐘，摩洛哥率先打破僵局，哈基米送出妙傳，由歐納希起腳破網先馳得點。第68分鐘，加拿大拉林吞下黃牌。第82分鐘，迪亞斯助攻歐納希梅開二度。補時第98分鐘，迪亞斯再度送出助攻，由拉希米破網奠定勝局。

最終，摩洛哥以3比0完封加拿大。摩洛哥憑藉著優異的防守反擊與極高的射門把握度，成功奪下晉級門票，挺進本屆世界盃8強。而攻勢受挫且陷入犯規泥淖的加拿大，則無奈吞下敗仗，遺憾止步於16強。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)