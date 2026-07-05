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世界盃／非洲島國惜敗阿根廷 維德角隊門將爆紅

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

2026世足賽

世足賽32強淘汰賽3日舉行到最後一天，非洲島國維德角對上由足球巨星梅西率領的阿根廷，踢到延長賽才以2比3落敗。該隊門將沃齊尼亞因優異表現而爆紅，社群粉絲暴增，Instagram（IG）追蹤人數飆破2,000萬。光是世足賽首周，他在各大媒體創造的品牌價值就達到1,770萬美元。

FIFA世足賽或奧運等國際體育賽事，提供了許多運動員世界舞台，讓他們從原本沒沒無聞、瞬間變成國際明星，而本屆世足賽，維德角門將沃齊尼亞絕對是其中一人。

他的Instagram粉絲，在世足賽開賽前約只有5萬人，但他在小組賽接連逼和西班牙、烏拉圭和沙烏地阿拉伯的表現，讓他在對戰阿根廷前，Instagram粉絲就已增加至1,760萬人，賽後更衝上逾2,050萬人，暴增逾410倍。

體育界王牌經紀人史坦伯格表示，「當他的名氣變得那麼高，就會開始吸引到廣告商。他們會利用他的Instagram、YouTube賺錢」。

據Apex Marketing數據，從維德角6月15日對上西班牙的比賽至6月23日，沃津哈已在所有的社群媒體、電視、廣播、網路和報章新聞上創造相當於1,770萬美元的品牌價值。

此外，民眾對維德角這個人口僅49萬人國家的興趣也激增。相較於三個月前，Google搜尋「維德角在哪裡」、「維德角的英文怎麼唸」和「維德角度假」的次數已暴增逾5,000%。

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