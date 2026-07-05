世界盃／亞洲全滅 澳洲換門將 輸掉PK戰

身為今年世足賽亞洲區球隊最後希望的澳洲，昨天在卅二強賽與埃及歷經正規賽加延長賽一比一踢平的苦戰後，最終卻在ＰＫ大戰以二比四敗下陣來，不僅宣告亞洲球隊全軍覆沒，總教練波波維奇的調度也引發爭議。

本場點球大戰的焦點發生在第三輪時，埃及頭號球星薩拉赫在關鍵時刻大膽踢出挑射，球輕巧地畫過中路，直接騙過澳洲後備門將瑞安。薩拉赫賽後激動表示，這是在最後一刻才做出的驚人決定，「如果有人必須這樣做，那一定是我，我比其他人更有經驗，希望能給隊友帶來信心，我很高興今天我們寫下了歷史。」

反觀澳洲在點球大戰前的門將調度卻引發外界熱議，澳洲教頭波波維奇在第一一九分鐘時，出人意料地換下全場表現優異、甚至做出關鍵撲救的年輕先發門將比奇，改由經驗豐富的老將瑞安頂替上陣，試圖複製過去的點球神調度。

這項「密謀」連兩位門將事前都毫不知情，比奇賽後無奈坦言，「我不清楚教練的考量，我和大家是同一時間知道要被換下的，這顯然是教練團的整體決策，我們只能專注於比賽本身。只要是對球隊有利，我們都會全力以赴。」

波波維奇則為調度辯護，強調是看重點球撲救經驗，「我當時就覺得瑞安的經驗會起到決定性作用。最終結果並非如此，但這並非因為瑞安判斷失誤或能力不足，而是他們的點球踢得非常好。」隨著澳洲兩度射失，這場門將豪賭最終沒能奏效，只能眼送埃及晉級十六強。