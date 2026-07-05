世界盃／雖敗猶榮 維德角逼出阿根廷極限

世足賽衛冕軍阿根廷昨天在卅二強賽險些遭遇隊史最大的翻車案，面對人口僅有五十二萬的非洲黑馬維德角，藍白軍團歷經加時苦戰，才靠著對手的烏龍球以三比二驚險過關。維德角雖然無緣晉級，但用堅韌的球風讓世界記住了他們的名字，也為國家進帳了一千一百萬美元（約台幣三點五億元）的淘汰賽獎金。

維德角今年首度在世足賽會內賽登場，就以黑馬之姿驚豔全球，分組賽先是逼平兩支前冠軍球隊西班牙與烏拉圭，昨天面對衛冕軍阿根廷更是兩度在落後情況下扳平戰局，逼出阿根廷的極限。

阿根廷當家球星梅西賽後也對維德角表現讚譽有加，「對手能逼平西班牙與烏拉圭絕非僥倖，人們總是習慣用名氣和過往印象來看待對手，但我們清楚這絕不輕鬆。我們在進球後本以為能踢得更放鬆，結果完全相反，我們不斷丟球、無法有效施壓，這就是世足賽的殘酷之處，沒有人會平白送你勝利。」梅西此役雖創下連續八場世足賽進球紀錄，但對手的頑強顯然讓他驚出一身冷汗。

維德角的四十歲暴紅門將沃齊尼亞，在歷經這場史詩級的戰役後，神情交織著遺憾與驕傲。一戰成名的他在賽後感性表示，「我們的球隊拚盡全力，雖然沒能贏下比賽令人沮喪，但我們完全有理由為這次世足賽的成就感到自豪。我們在全球面前擦亮了維德角的招牌，今天，我們是站在與阿根廷同等的高度上平手稱雄、並肩對決。」

雖然黑馬之旅遺憾謝幕，但維德角總教練布比斯塔說：「我不認為有太多球隊能對阿根廷攻入兩球，這充分展現我們球隊的靈魂、性格與精湛球技。我們或許是個小國，但我們絕對有能力與世界上最好的球隊抗衡。我們希望未來能持續進化，有更多機會和這些『大傢伙們』平起平坐地對決，並贏下比賽。」