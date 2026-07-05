世界盃／16強集結 歐洲奪7席 德荷澳爆冷出局

二○二六美加墨世足賽卅二強落幕，冷門頻傳，四屆冠軍德國、三度闖決賽的荷蘭及亞洲最後希望澳洲相繼於點球大戰出局。緊接登場的十六強賽依舊是話題連連，球星金靴獎之爭也進入白熱化。

今年世足賽擴編至四十八隊，小組賽中亞洲勢力崛起，非洲黑馬維德角、剛果民主共和國帶來驚喜。然而進入拳拳到肉的卅二強淘汰後，驚喜淪為曇花一現，日本、澳洲相繼出局，民主剛果與維德角也在與傳統強權英格蘭、阿根廷苦戰後結束驚奇，本輪三場ＰＫ大賽連爆冷門，讓德國、荷蘭、澳洲在拉鋸戰中抱憾而歸。

隨著十六強底定，各洲勢力重新洗牌，歐陸展現強大底蘊，占據七席成為最大勢力；南美洲由傳統兩強巴西、阿根廷協同巴拉圭、哥倫比亞共奪四席；地主所在的中北美洲包辦三席展現威嚴；非洲則由摩洛哥與埃及搶下兩席。

三支攜手晉級的地主隊在下一輪的命運備受關注，隊史首闖十六強的加拿大，將前往休士頓迎戰上屆四強摩洛哥，這場地主黑馬與沙漠雄獅的較量，只要發揮速度優勢，加拿大絕對有機會在主場更進一步，晉級可能性可謂五五開。

相較之下，另兩支地主隊面臨嚴酷考驗，墨西哥將在阿茲特克球場迎戰英格蘭，儘管擁有地獄主場氣勢，但面對英格蘭強大的中前場天賦，想打破「十六強魔咒」難度極高。美國則要在主場強碰比利時，最大隱憂是已踢進三球的主力前鋒巴洛根在上一場吞下紅牌、這一場禁賽。少了一名箭頭的星條旗軍團進攻端面臨變數，恐需更多奇兵站出來，才能找到突圍機會。

除了地主隊，另五個對戰組合也充滿話題。最受矚目當屬葡萄牙與西班牙的「伊比利半島德比」，相差廿三歲的跨世代球星Ｃ羅與亞馬爾對決無疑是焦點。與此同時，挪威神鋒哈蘭德與巴西前鋒馬丁內利、維尼修斯等同世代球星的頂尖對決也不落人後。

至於金靴獎競爭已入白熱化，前八名中除踢進四球的塞內加爾薩爾提前出局外，有七人將續戰。阿根廷梅西目前已踢進七球獨居領先，並在歷史進球榜上以兩球之差領先本屆踢進六球的姆巴佩，英格蘭凱恩與挪威哈蘭德則以五球緊追，誰能在關鍵時刻穩定輸出，除了成為奪下金靴獎的關鍵，也是能否率隊奪冠的焦點。