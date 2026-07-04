世界盃／慘遭淘汰 德國隊總教練懸缺傳奇教頭盼接掌

前利物浦總教練克羅普（Jurgen Klopp）今天表示，他已充電完畢，準備好針對接任德國國家隊總教練一職展開「深入討論」。

法新社報導，克羅普（Jurgen Klopp）昨天告訴德國足球協會（DFB），在納格斯曼（Julian Nagelsmann）請辭後，他「基本上願意」接手擔任德國隊教頭。

納格斯曼原本合約簽至2028年，但在德國隊於世界盃32強賽令人失望地遭巴拉圭淘汰後僅4天，他便宣布下台。

曾執教利物浦與德國甲級聯賽勁旅多特蒙德（Borussia Dortmund）的克羅普，目前與紅牛集團簽有全球足球負責人的合約，但據德國天空電視台（Sky Germany）報導，他擁有一項口頭協議，允許他離職去接下德國隊的工作。

克羅普在擔任世界盃球評的Magenta TV節目中表示：「現在的時機並不完美。」

「儘管如此，這已經比以往任何時候都還要好。到目前為止，我已經充電完畢。所以，我準備好了。」

克羅普補充說：「我與紅牛仍有現有合約。我喜歡履行合約。」

「但我對談判感興趣。這必須是深入的討論。我們目前面臨的問題並不在於納格斯曼。」

克羅普表示，他也需要與紅牛執行董事敏茨拉夫（Oliver Mintzlaff）進行對話。

曾帶領利物浦奪得歐冠與英超冠軍的克羅普說：「德國足球對他（敏茨拉夫）來說非常重要。紅牛需要從這個局面中乾淨俐落地抽身。要離開並不容易。」