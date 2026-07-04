快訊

飛行中機艙突飄異味！虎航IT281東京回台轉降桃機 消防車待命

高雄知名茶商疑闖紅燈…撞飛超載機車母女4人 男頭部重創送醫不治

張國煒親駕「空山銀」返台 星宇首架藝術機明上午抵桃機

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／「藍鯊」緊咬阿根廷 維德角球迷歡慶雖敗猶榮

中央社／ 維德角普拉伊亞4日綜合外電報導
維德角首度參加世界盃便一路爆冷闖進淘汰賽，雖在32強賽以2比3不敵阿根廷，但球迷仍為球隊逼平衛冕軍、展現韌性喝采。 路透
維德角首度參加世界盃便一路爆冷闖進淘汰賽，雖在32強賽以2比3不敵阿根廷，但球迷仍為球隊逼平衛冕軍、展現韌性喝采。 路透

2026世足賽

維德角「藍鯊」軍團今天在世界盃足球賽32強賽以2比3惜敗阿根廷，首都普拉伊亞今晨仍洋溢慶祝氣氛，掌聲、鼓聲與汽車喇叭聲此起彼落，民眾為球隊雖敗猶榮的表現喝采。

法新社報導，維德角是人口僅50多萬的非洲小國，首度征戰世界盃會內賽便在分組賽一路逼平「無敵艦隊」西班牙、烏拉圭與沙烏地阿拉伯，闖進淘汰賽階段。

然而在邁阿密舉行的32強賽，維德角與阿根廷激戰至最後關頭，將衛冕軍逼入延長賽。阿根廷最終以3比2險勝，本屆世足大黑馬維德角結束驚奇之旅。

維德角球迷索阿雷斯（Adilson Soaresz）告訴法新社：「我們輸了比賽，但感覺就像贏了一樣，因為我們和世足衛冕軍踢得不相上下。維德角表現太精彩了。」

維德角兩度扳平戰局。然而在第111分鐘，阿根廷的羅梅洛（Cristian Romero）頭錘攻門，維德角的波黑斯（Diney Borges）在防守壓力下不慎碰到球形成烏龍球。阿根廷終場3比2勝出晉級，將在16強賽對上埃及。

普拉伊亞（Praia）慶祝活動持續至凌晨近3時，街頭加油喇叭「巫巫茲拉」（Vuvuzela）聲音與現場音樂不絕於耳。

支持者拉莫斯（Pedro Ramos）在普拉伊亞球迷區告訴法新社：「維德角昂首告別世界盃。」現場可見維德角民眾與外地訪客齊聚一堂觀賽。

拉莫斯說：「我們真的差點要擊敗阿根廷，我們終於可以懷抱夢想。」他也高興地表示，藍鯊軍團讓「阿根廷人冒了一身冷汗」。

外交人員羅培斯（Armando Lopes）說：「感覺就像在看世界盃決賽。誰能想到維德角竟然能在世界盃賽場上把阿根廷逼進延長賽？」

世足彩蛋 2026美加墨世足 維德角 阿根廷

延伸閱讀

世足賽／維德角飲恨止步32強贏得尊敬 阿根廷教頭盛讚強隊

世足賽／維德角兩度扳平仍不夠 梅西進球+關鍵角球阿根廷驚險晉級

世足賽／「藍鯊」譜寫非洲狂想曲 梅西：維德角表現絕非偶然

世足賽／最強黑馬維德角兩度逼平阿根廷 雖敗卻贏得全世界喝采

相關新聞

世足賽／維德角兩度扳平仍不夠 梅西進球加關鍵角球阿根廷驚險晉級

2026美加墨世足賽32強賽今天進入最後一天賽程，並上演眾所矚目的衛冕軍阿根廷與黑馬維德角之戰，儘管開賽第29分鐘阿根廷球王梅西（Lionel Messi）就踢進個人本屆賽事第7顆進球，幫助球隊取得領先。不過本場比賽維德角2度扳平戰局，最終阿根廷也在延長賽第111分鐘靠著羅梅洛（Cristian Romero）頭錘造成維德角烏龍球，以3：2擊敗韌性十足的維德角，晉級到16強賽。

世足賽／PK大戰分勝負 埃及4比2力克澳洲挺進16強

2026年世界盃足球賽32強淘汰賽於7月4日凌晨2時開踢，由澳洲對決埃及。兩隊在正規賽與延長賽中戰成1比1平手，最終埃及在關鍵的十二碼罰球大戰中以4比2勝出，成功奪下晉級門票，澳洲則遺憾止步32強。

世足賽／「藍鯊」緊咬阿根廷 維德角球迷歡慶雖敗猶榮

維德角「藍鯊」軍團今天在世界盃足球賽32強賽以2比3惜敗阿根廷，首都普拉伊亞今晨仍洋溢慶祝氣氛，掌聲、鼓聲與汽車喇叭聲此...

世足賽／維德角獲3.51億元獎金 沃齊尼亞：我們向世界擦亮招牌

世界排名第67、挺進淘汰賽歷史上「人口最少」的非洲島國維德角，今天在32強賽與奪冠大熱門阿根廷隊上演一場驚心動魄的史詩級惡鬥，直到第111分鐘才遺憾因烏龍球以2：3惜敗。雖然奇蹟之旅遺憾止步，但維德角將帥賽後受訪時直言，他們是挺直腰桿、帶著無比的驕傲離開戰場。

世足賽／寒流難擋阿根廷球迷熱情 驚險晉級後全城湧上街頭

2026年世界盃32強淘汰賽，阿根廷與維德角踢進延長賽，終場以3比2驚險挺進16強。這場比賽結束後，儘管正值南半球冬季，...

世足賽／梅西賽後主動暖心擁抱、送球衣 維德角門將：會永遠記得

維德角2026世足賽的驚奇之旅今天告一段落，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）賽後主動與維德角門將沃齊尼亞（Vozinha）擁抱寒暄，沃齊尼亞受訪透露兩人之間的暖心對話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。