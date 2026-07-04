世足賽／「藍鯊」緊咬阿根廷 維德角球迷歡慶雖敗猶榮

維德角「藍鯊」軍團今天在世界盃足球賽32強賽以2比3惜敗阿根廷，首都普拉伊亞今晨仍洋溢慶祝氣氛，掌聲、鼓聲與汽車喇叭聲此起彼落，民眾為球隊雖敗猶榮的表現喝采。

法新社報導，維德角是人口僅50多萬的非洲小國，首度征戰世界盃會內賽便在分組賽一路逼平「無敵艦隊」西班牙、烏拉圭與沙烏地阿拉伯，闖進淘汰賽階段。

然而在邁阿密舉行的32強賽，維德角與阿根廷激戰至最後關頭，將衛冕軍逼入延長賽。阿根廷最終以3比2險勝，本屆世足大黑馬維德角結束驚奇之旅。

維德角球迷索阿雷斯（Adilson Soaresz）告訴法新社：「我們輸了比賽，但感覺就像贏了一樣，因為我們和世足衛冕軍踢得不相上下。維德角表現太精彩了。」

維德角兩度扳平戰局。然而在第111分鐘，阿根廷的羅梅洛（Cristian Romero）頭錘攻門，維德角的波黑斯（Diney Borges）在防守壓力下不慎碰到球形成烏龍球。阿根廷終場3比2勝出晉級，將在16強賽對上埃及。

普拉伊亞（Praia）慶祝活動持續至凌晨近3時，街頭加油喇叭「巫巫茲拉」（Vuvuzela）聲音與現場音樂不絕於耳。

支持者拉莫斯（Pedro Ramos）在普拉伊亞球迷區告訴法新社：「維德角昂首告別世界盃。」現場可見維德角民眾與外地訪客齊聚一堂觀賽。

拉莫斯說：「我們真的差點要擊敗阿根廷，我們終於可以懷抱夢想。」他也高興地表示，藍鯊軍團讓「阿根廷人冒了一身冷汗」。

外交人員羅培斯（Armando Lopes）說：「感覺就像在看世界盃決賽。誰能想到維德角竟然能在世界盃賽場上把阿根廷逼進延長賽？」