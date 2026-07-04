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世足賽／梅西賽後主動暖心擁抱、送球衣 維德角門將：會永遠記得

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世足賽／梅西賽後主動暖心擁抱、送球衣 維德角門將：會永遠記得

聯合新聞網／ 綜合報導
沃齊尼亞(黃衣)和梅西抱抱。 路透
沃齊尼亞(黃衣)和梅西抱抱。 路透

2026世足賽

維德角2026世足賽驚奇之旅今天告一段落，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）賽後主動與維德角門將沃齊尼亞（Vozinha）擁抱寒暄，沃齊尼亞受訪透露兩人之間的暖心對話。

賽前沃齊尼亞就表示能站上這種舞台、對上阿根廷與梅西，是所有足球員的夢想。今天維德角全隊將士用命，把阿根廷逼到延長賽，最終以2：3遺憾落敗。

終場哨響後，沃齊尼亞和梅西擁抱並寒暄幾句，沃齊尼亞被問到談話內容，他說，「我走向他（梅西），甚至還沒來得及說太多，他就抱了我一下，然後對我說：『做得好。你是一名非常出色的門將。你的人民應該為你感到驕傲。』這句話從梅西這種人的口中說出來，對我來來說意義重大。」

沃齊尼亞透露自己對梅西說：「謝謝你，你是最棒的。」接著問梅西能不能送球衣，梅西笑說：「當然，我會在球員通道拿給你。」沃齊尼亞表示，「這樣的時刻，會讓人永遠記得。」

根據統計，沃齊尼亞本屆累計18次撲救，其中對阿根廷就有8次。世界盃歷史上，40歲以上門將完成比沃齊尼亞更多撲救的只有2人，1990年英格蘭門將希爾頓（Peter Shilton）的28次，以及1982年義大利門將索夫（Dino Zoff）的27次。

世足戰報 2026美加墨世足 梅西 維德角 阿根廷

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