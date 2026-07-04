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世足賽／最強黑馬維德角兩度逼平阿根廷 雖敗卻贏得全世界喝采

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
維德角門將沃齊尼亞6月15日在美國亞特蘭大體育場舉行的2026年世足賽H組對西班牙賽後，揮舞國旗慶祝。法新社
維德角門將沃齊尼亞6月15日在美國亞特蘭大體育場舉行的2026年世足賽H組對西班牙賽後，揮舞國旗慶祝。法新社

2026世足賽

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維德角賽前世界排名第67，但此次世足賽之旅可謂精彩，3場小組賽皆踢和，包括首戰0比0逼和歐洲冠軍西班牙。守門員沃齊尼亞（Vozinha）在對西班牙一戰表現神勇，幫助球隊拿下隊史首個世界盃積分；對烏拉圭一戰，球隊攻進隊史世界盃首球；卡布拉爾（Sidny Lopes Cabral）的精彩進球，則讓他們幾乎爆冷擊敗阿根廷，差一點創造本屆最大冷門。

當終場哨聲響起時，維德角球員心碎倒地，卻也帶著贏得無數球迷支持的成績離開美國。維德角總教練布比斯塔（Bubista）賽後仍充滿自豪，因為球隊只差10分鐘就能把阿根廷逼進PK大戰。他說，維德角證明，即使是個小國家，也能與世界最強的球隊交手，「這值得驕傲。我們為國家寫下歷史，所有代表國家出賽的球員都值得驕傲。能夠以這樣的方式對抗世界冠軍，還兩度追平比分，是一件不可思議的事」。

前蘇格蘭國腳麥法登（James McFadden）在BBC Radio 5 Live表示：「維德角輸了比賽，但他們贏了。他們展現出勇氣、團結，以及對自身與能力始終不變的信念。本屆賽事的故事就是維德角，這正是你希望在一支球隊身上看到的精神。」

前英格蘭右後衛尼維爾（Gary Neville）在ITV指出，這是他看過「最偉大的黑馬表現之一」。他說：「他們落淚，是因為要回家了。他們不想回家，希望能一直留在這裡，甚至永遠留在這裡。對其中一些球員而言，這樣的時刻可能再也不會出現。這既夢幻，又令人難過。」

世足賽擴軍至48隊在開賽前一直是熱門話題，但尼維爾表示，他「再也不會懷疑」這項改革。前英格蘭前鋒萊特（Ian Wright）也在ITV呼籲，國際足總（FIFA）應協助創造更多像維德角這樣的故事。

他強調：「這正是大家希望在世界各地看到的情況，也是為什麼FIFA必須確保資金真正送到每一個地方。這也向所有人證明，只要給予機會，無論國家多麼小，都有機會站上世界最大的舞台，與世界冠軍、與世界最偉大的球員同場較量，他們完成了一場近乎不可能的壯舉。」

40歲的守門員沃齊尼亞在小組賽首戰力保西班牙不失後，落淚並高舉維德角國旗的畫面傳遍全球，也迅速成為球迷心中的人氣人物。他與葡萄牙次級聯賽球隊查維斯（Chaves）的合約已到期，目前仍沒有所屬球隊。不過，尼維爾認為，他會因為這次世界盃的出色表現，很快就能加盟一支好球隊，「他以前到底在哪裡？我們早就該認識他」。

2026美加墨世足 世足彩蛋 維德角

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