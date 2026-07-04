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世足賽／哥倫比亞驚險出線16強決戰燃戰火 8大對戰組合全面解析

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2026美加墨世足賽16強名單全數確定，八組對戰橫跨傳統強權與新興勢力，哥倫比亞壓線晉級後更讓後續淘汰賽充滿懸念。截圖自FOX Sports X
2026美加墨世足賽16強名單全數確定，八組對戰橫跨傳統強權與新興勢力，哥倫比亞壓線晉級後更讓後續淘汰賽充滿懸念。截圖自FOX Sports X

2026世足賽

2026美加墨世足賽今天結束32強淘汰賽的激烈廝殺，在最後一場比賽哥倫比亞以1：0擊敗迦納後，16強名單與對戰組合正式全數出爐，將呈現傳統豪強與新興勢力的正面交鋒，場場都是不容錯過的生死對決。

加拿大 vs. 摩洛哥

占據天時地利人和的東道主加拿大，在32強賽強勢淘汰南非，展現出驚人的地主氣勢。不過，他們在16強將遭遇近年在國際大賽屢創奇蹟的北非雄獅摩洛哥。摩洛哥在上一輪擊敗傳統勁旅荷蘭後，士氣正值巔峰，球隊防守反擊的體系極具紀律性。加拿大想要利用速度撕裂對手防線，勢必會面臨摩洛哥鋼鐵般防守的考驗，預計這將是一場高張力的防守大戰。

巴拉圭 vs. 法國

南美堅韌盾牌巴拉圭在32強賽爆冷透過PK大戰拉下奪冠熱門德國，踢出本屆最大驚奇之一。然而，他們接下來的考驗更為嚴峻，將正面挑戰由姆巴佩（Kylian Mbappe）領軍的高盧雄雞。法國在32強賽以3：0輕取瑞典，進攻多點開花、狀況火熱。面對實力、經驗都高出一籌的法國，巴拉圭勢必得沿用鐵血防守，期盼將比賽再度拖入延長賽。

巴西 vs. 挪威

五星巴西在小組賽與淘汰賽階段依舊展現出強大的森巴軍團本色，攻守兩端都極具侵略性。但他們下一輪將碰上最令各隊頭痛的「北歐神鋒」哈蘭德（Erling Haaland）。哈蘭德已連續3場世足賽比賽破門、剛率隊淘汰象牙海岸，挪威的進攻完全圍繞他展開。巴西中後衛如何限制哈蘭德在禁區的破壞力，將是這場南美藝術足球與北歐力量足球對決的勝負關鍵。

英格蘭 vs. 墨西哥

傳統勁旅「三獅軍團」英格蘭雖然順利擊退剛果民主共和國晉級，但陣中主力中場在先前的傷勢疑雲，多少為球隊蒙上一層陰影。本場他們將在客場般的氛圍中，迎戰同樣擁有半個主場優勢的墨西哥。墨西哥在32強賽展現極強的拉丁球風，以2：0完封厄瓜多。英格蘭若無法在開賽初期控球壓制地主球迷的吶喊，恐將陷入一場陷入苦戰的泥沼對決。

葡萄牙 vs. 西班牙

16強最具話題性的「伊比利半島德比」提前上演，葡萄牙在32強賽克服落後劣勢，驚險逆轉克羅埃西亞，展現出極佳的韌性與無與倫比的球星價值。而「無敵艦隊」西班牙則是以3：0大勝奧地利，傳控足球依舊流暢犀利。兩支熟悉彼此的歐洲頂級強權正面對決，關鍵將在於中場的控制權爭奪，誰能減少失誤，誰就能在達拉斯的這場世紀大戰中笑到最後。

美國 vs. 比利時

美國32強在舊金山以2：0淘汰波赫，儘管得分箭頭巴洛根（Folarin Balogun）吃到紅牌將缺席16強賽，但年輕小將們驚人的體能與主場狂熱的應援，依舊讓他們具有極高的爆發力。他們將迎戰經歷延長賽才艱難淘汰塞內加爾的「紅魔鬼」比利時。比利時核心陣容經驗老到，但體能消耗極大，這場比賽將是美國的「速度與激情」對抗比利時「經驗與沉穩」的經典之戰。

阿根廷 vs. 埃及

衛冕軍阿根廷在32強賽遭遇黑馬維德角的頑強抵抗，靠著看板球星梅西的進球與延長賽的兩次關鍵角球，才以3：2驚險過關。而「法老王」埃及則是透過驚心動魄的PK大戰擊敗澳洲，寫下隊史首場淘汰賽勝利。埃及的韌性與防守反擊絕不容小覷，阿根廷若無法修正上一場後防線在面對速度型反擊時的恍神，梅西的最後一舞恐將再度迎來巨大考驗。

瑞士 vs. 哥倫比亞

「十字軍團」瑞士在32強賽以2：0輕取阿爾及利亞，展現出歐洲中堅強權的穩定度與扎實戰術執行力。而最後時刻擊敗迦納晉級的哥倫比亞，全隊正處於大難不死的「高昂氣勢」中。哥倫比亞的球風富有南美洲的創造力與身體對抗性，面對紀律嚴明的瑞士防線，兩隊實力在伯仲之間，極可能演變成一場拉鋸到最後一刻、甚至需要互射十二碼才能分出勝負的消耗戰。

世足戰報 2026美加墨世足

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