世足賽／維德角飲恨止步32強贏得尊敬 阿根廷教頭盛讚強隊

維德角今天在世界盃足球賽32強賽展現頑強鬥志，兩度追平，將阿根廷逼入延長賽，差點上演12碼PK大戰，最終因烏龍球以2比3飲恨出局。阿根廷教頭賽後盛讚對手實力堅強。

法新社和路透社報導，阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）表示，若輸給維德角「真的會瘋掉」。

這是斯卡洛尼執教「藍白軍團」的第100場比賽。他說：「這真是一場硬仗，凡事得往好處看，至少我們全隊永不放棄。」

他強調：「我要恭喜對手，他們今天展現堅強實力，證明他們是一支勁旅，當人們說世界盃沒有簡單的比賽時，這一點是真的。」

「藍鯊」維德角首度參加世界盃會內賽就成為大黑馬，一路逼平西班牙、烏拉圭與沙烏地阿拉伯，是4支世界盃新軍中唯一闖進32強的球隊。

雖然藍鯊軍團今天落敗，但面對3屆世足冠軍阿根廷並未被完全壓制，再度展現團隊凝聚力與堅強意志。這個非洲小國人口僅約50萬，約為阿根廷的1%。

維德角總教練布比斯塔（Bubista）表示：「我為我的球隊、為他們的付出感到驕傲。」

布比斯塔說：「我們必須以為國家所做的一切為榮。能夠和世足冠軍隊伍過招，還兩度扳平比分，這實在不可思議。」

他還說：「這次世界盃證明了我們的努力值得肯定，也展現了我們的韌性。雖然輸球可惜，但這仍是一段難得的經歷。」