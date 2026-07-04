世足賽／人口50萬的維德角靠LinkedIn找球員 一開始被當垃圾訊息

人口50多萬的維德角世足賽上演奇蹟，值得一提的是，球員洛佩斯（Roberto Lopes）最初是在人才平台LinkedIn上，收到維德角足協聯繫，才加入維德角隊。

現年34歲的洛佩斯是出生愛爾蘭的中後衛，父親是維德角人，母親是愛爾蘭人，代表維德角之前，國際賽經歷只有代表愛爾蘭出賽U19一場比賽。起初洛佩斯以為一封葡萄牙文的訊息是垃圾訊息，因此沒有回覆，直到他後續又收到一封英文訊息，才意識到是邀請他代表維德角出戰國際賽的訊息。

洛佩斯受訪時回憶，「9個月後他們又用英文傳訊息給我，問我是否有考慮這個提案。直到那時，我才做原本該做的事，把原本那封訊息拿去Google翻譯，才知道對方是在問我，是否有興趣代表維德角。」

「用LinkedIn來聯繫確實有點奇怪，後來他們向我解釋，因為他們很難聯絡到我所屬的俱樂部，但當我看到這個機會在眼前時，從第一分鐘開始我就100%投入，然後開始處理所有必要文件。」

洛佩斯整個職業生涯都在愛爾蘭聯賽效力，該聯賽很少球員能站上國際舞台，但那封訊息讓他與父親出生的國家聯繫上。2019年他完成維德角國家隊首秀，成為防線支柱，維德角最終在去年10月以3：0擊敗史瓦帝尼，取得世界盃資格。洛佩斯提到，「透過這些經驗，我們團隊累積很多信心，也有更多雙重國籍球員加入，進一步強化我們的陣容。」

維德角由10座島組成，因乾旱與經濟因素，有大量人民移民海外，生活在法國、荷蘭、葡萄牙和愛爾蘭的維德角裔，比維德角本土還多。維德角足協積極尋找有維德角血統的球員加入，不過也有不少本土球員是主力，隊長門德斯（Ryan Mendes）和40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）都是出生於維德角，在歐洲聯賽打拼的球員。