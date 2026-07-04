快訊

傅子純告別式親弟淚喊「最好的基因都給你了」　憶唯一一巴掌哭紅眼

世足賽／14分鐘先破門！哥倫比亞1:0勝迦納 搭晉級16強末班車

補維生素C別只知道吃柳橙 營養師推「高C蔬果排行榜」：冠軍是它

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／踢退黑馬維德角晉級16強 梅西、利馬拒談功勞先反省

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
阿根廷在32強淘汰賽與黑馬維德角激戰到延長賽才驚險過關，梅西賽後強調，球隊雖晉級但防守失誤與站位脫節必須立刻修正。 美國聯合通訊社
阿根廷在32強淘汰賽與黑馬維德角激戰到延長賽才驚險過關，梅西賽後強調，球隊雖晉級但防守失誤與站位脫節必須立刻修正。 美國聯合通訊社

2026世足賽

挑戰世足賽衛冕的阿根廷今天在32強淘汰賽陷入苦戰，與黑馬維德角一路鏖戰至延長賽，才靠著強大韌性艱難挺進16強，儘管順利晉級，但阿根廷陣中兩大核心隊長梅西（Lionel Messi）與此役功臣馬丁尼茲（Lisandro Martínez）在賽後受訪時，皆展現出高標準的自省態度，直言球隊若想走得更遠，必須立即修正防守端的重大失誤。

「我們做到了最難的部分，卻沒能好好控制局面。」隊長梅西賽後冷靜復盤，一語道破球隊在領先後陷入的被動僵局。他指出，球隊在率先取得進球後反而丟失球權、退縮得過深，導致無法有效施壓，「不過這支阿根廷隊一直在證明一點，就是我們會競爭到最後一刻。」

梅西深入剖析戰術盲點，認為防守端的脫節是陷入苦戰的主因，「我們各條線之間的距離太遠，當試圖從後腰位置上壓迫對方中衛時，中場需要前壓的距離太長，導致失去協調，反而讓對方在局部形成人數優勢。」他也強調，淘汰賽本就充滿變數，所幸球隊近期苦練的定位球在關鍵時刻發揮作用。

而此役繳出「一傳一射」好表現的後衛利馬丁尼茲，賽後同樣不見贏球喜悅，甚至對防線未能零封對手而耿耿於懷，「我不關心自己的數據，我只關心不讓對手進球。」馬丁尼茲直言，今天因為丟球讓他在高興之餘帶有遺憾。不過，他也為團隊在逆境中展現的凝聚力感到驕傲，「這支球隊從不認輸，團隊裡有一種美好的能量。經歷這些考驗也是好事，有時候需要受苦，我們才能為接下來的一切做好準備。」

世足戰報 2026美加墨世足 阿根廷 維德角 梅西

延伸閱讀

世足賽／「藍鯊」譜寫非洲狂想曲 梅西：維德角表現絕非偶然

世足賽／維德角兩度扳平仍不夠 梅西進球+關鍵角球阿根廷驚險晉級

世足賽／梅西第20顆進球續寫紀錄 阿根廷遭黑馬維德角扳平進入延長賽

世足賽／西蒙519分鐘不失球創紀錄 西班牙輕取奧地利挺進16強

相關新聞

世足賽／維德角兩度扳平仍不夠 梅西進球加關鍵角球阿根廷驚險晉級

2026美加墨世足賽32強賽今天進入最後一天賽程，並上演眾所矚目的衛冕軍阿根廷與黑馬維德角之戰，儘管開賽第29分鐘阿根廷球王梅西（Lionel Messi）就踢進個人本屆賽事第7顆進球，幫助球隊取得領先。不過本場比賽維德角2度扳平戰局，最終阿根廷也在延長賽第111分鐘靠著羅梅洛（Cristian Romero）頭錘造成維德角烏龍球，以3：2擊敗韌性十足的維德角，晉級到16強賽。

世足賽／PK大戰分勝負 埃及4比2力克澳洲挺進16強

2026年世界盃足球賽32強淘汰賽於7月4日凌晨2時開踢，由澳洲對決埃及。兩隊在正規賽與延長賽中戰成1比1平手，最終埃及在關鍵的十二碼罰球大戰中以4比2勝出，成功奪下晉級門票，澳洲則遺憾止步32強。

世足賽／阿里亞斯開賽14分鐘就破門 哥倫比亞搭上晉級16強末班車

世足賽32強淘汰賽最後一戰由哥倫比亞出戰迦納，哥倫比亞在本場比賽展現強大的進攻火力，並在第14分鐘就由阿里亞斯（Jhon Arias）率先破門取得領先，整場比賽哥倫比亞共有16次射門包括6次射正，最終也以1：0擊敗迦納，搭上16強末班車，並將與瑞士爭奪8強門票。

世足賽／人口50萬的維德角靠LinkedIn找球員 一開始被當垃圾訊息

人口僅50多萬的維德角在世足賽上演奇蹟，值得一提的是，球員洛佩斯（Roberto Lopes）最初是在人才平台LinkedIn上，收到維德角足協聯繫，才加入維德角隊。

世足賽／踢退黑馬維德角晉級16強 梅西、利馬拒談功勞先反省

挑戰世足賽衛冕的阿根廷今天在32強淘汰賽陷入苦戰，與黑馬維德角一路鏖戰至延長賽，才靠著強大韌性艱難挺進16強，儘管順利晉級，但阿根廷陣中兩大核心隊長梅西（Lionel Messi）與此役功臣馬丁尼茲（Lisandro Martínez）在賽後受訪時，皆展現出高標準的自省態度，直言球隊若想走得更遠，必須立即修正防守端的重大失誤。

世足賽／維德角未完成擊敗阿根廷奇蹟 仍創賽史超罕見紀錄

2026美加墨世足賽32強賽今天上演黑馬維德角，對上衛冕軍阿根廷的戲碼。維德角雖未能完成奇蹟，但仍創下罕見紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。