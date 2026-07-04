世足賽／踢退黑馬維德角晉級16強 梅西、利馬拒談功勞先反省

挑戰世足賽衛冕的阿根廷今天在32強淘汰賽陷入苦戰，與黑馬維德角一路鏖戰至延長賽，才靠著強大韌性艱難挺進16強，儘管順利晉級，但阿根廷陣中兩大核心隊長梅西（Lionel Messi）與此役功臣馬丁尼茲（Lisandro Martínez）在賽後受訪時，皆展現出高標準的自省態度，直言球隊若想走得更遠，必須立即修正防守端的重大失誤。

「我們做到了最難的部分，卻沒能好好控制局面。」隊長梅西賽後冷靜復盤，一語道破球隊在領先後陷入的被動僵局。他指出，球隊在率先取得進球後反而丟失球權、退縮得過深，導致無法有效施壓，「不過這支阿根廷隊一直在證明一點，就是我們會競爭到最後一刻。」

梅西深入剖析戰術盲點，認為防守端的脫節是陷入苦戰的主因，「我們各條線之間的距離太遠，當試圖從後腰位置上壓迫對方中衛時，中場需要前壓的距離太長，導致失去協調，反而讓對方在局部形成人數優勢。」他也強調，淘汰賽本就充滿變數，所幸球隊近期苦練的定位球在關鍵時刻發揮作用。

而此役繳出「一傳一射」好表現的後衛利馬丁尼茲，賽後同樣不見贏球喜悅，甚至對防線未能零封對手而耿耿於懷，「我不關心自己的數據，我只關心不讓對手進球。」馬丁尼茲直言，今天因為丟球讓他在高興之餘帶有遺憾。不過，他也為團隊在逆境中展現的凝聚力感到驕傲，「這支球隊從不認輸，團隊裡有一種美好的能量。經歷這些考驗也是好事，有時候需要受苦，我們才能為接下來的一切做好準備。」