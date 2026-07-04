世足賽／維德角未完成擊敗阿根廷奇蹟 仍創賽史超罕見紀錄

2026美加墨世足賽32強賽今天上演黑馬維德角，對上衛冕軍阿根廷的戲碼。維德角雖未能完成奇蹟，但仍創下罕見紀錄。

維德角兩度扳平阿根廷，終場以2：3遺憾落敗。杜阿爾特（Deroy Duarte）和卡布拉爾（Sidny Lopes Cabral）各進1球，成為世足賽史上第4支首度參賽，面對衛冕軍單場至少進2球的球隊。

前3隊是1958年北愛爾蘭對西德、1966年葡萄牙對巴西、2010年斯洛伐克對義大利，2026年維德角對阿根廷是史上第4次發生。

回顧維德角本屆黑馬之旅，小組賽0：0踢平「無敵艦隊」西班牙，2：2與烏拉圭戰成平手，0：0與沙烏地阿拉伯握手言和。此戰與阿根廷在正規時間戰成1：1平手，最終在延長賽以2：3落敗。