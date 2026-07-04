快訊

世足賽／連墨西哥主帥都公開反對 墨英16強賽避雷提前開踢申請遭打槍

MLB／下一站在哪？費爾柴德不去守護者3A 正式成為自由球員

超多人中招！桃園機場安檢「1日常小物」遭列違規 沒收量暴增堆成山

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／維德角未完成擊敗阿根廷奇蹟 仍創賽史超罕見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
維德角隊。 美聯社
維德角隊。 美聯社

2026世足賽

2026美加墨世足賽32強賽今天上演黑馬維德角，對上衛冕軍阿根廷的戲碼。維德角雖未能完成奇蹟，但仍創下罕見紀錄。

維德角兩度扳平阿根廷，終場以2：3遺憾落敗。杜阿爾特（Deroy Duarte）和卡布拉爾（Sidny Lopes Cabral）各進1球，成為世足賽史上第4支首度參賽，面對衛冕軍單場至少進2球的球隊。

前3隊是1958年北愛爾蘭對西德、1966年葡萄牙對巴西、2010年斯洛伐克對義大利，2026年維德角對阿根廷是史上第4次發生。

回顧維德角本屆黑馬之旅，小組賽0：0踢平「無敵艦隊」西班牙，2：2與烏拉圭戰成平手，0：0與沙烏地阿拉伯握手言和。此戰與阿根廷在正規時間戰成1：1平手，最終在延長賽以2：3落敗。

世足戰報 2026美加墨世足 維德角 阿根廷

相關新聞

世足賽／維德角兩度扳平仍不夠 梅西進球加關鍵角球阿根廷驚險晉級

2026美加墨世足賽32強賽今天進入最後一天賽程，並上演眾所矚目的衛冕軍阿根廷與黑馬維德角之戰，儘管開賽第29分鐘阿根廷球王梅西（Lionel Messi）就踢進個人本屆賽事第7顆進球，幫助球隊取得領先。不過本場比賽維德角2度扳平戰局，最終阿根廷也在延長賽第111分鐘靠著羅梅洛（Cristian Romero）頭錘造成維德角烏龍球，以3：2擊敗韌性十足的維德角，晉級到16強賽。

世足賽／PK大戰分勝負 埃及4比2力克澳洲挺進16強

2026年世界盃足球賽32強淘汰賽於7月4日凌晨2時開踢，由澳洲對決埃及。兩隊在正規賽與延長賽中戰成1比1平手，最終埃及在關鍵的十二碼罰球大戰中以4比2勝出，成功奪下晉級門票，澳洲則遺憾止步32強。

世足賽／維德角未完成擊敗阿根廷奇蹟 仍創賽史超罕見紀錄

2026美加墨世足賽32強賽今天上演黑馬維德角，對上衛冕軍阿根廷的戲碼。維德角雖未能完成奇蹟，但仍創下罕見紀錄。

世足賽／連墨西哥主帥都公開反對 墨英16強賽避雷提前開踢申請遭打槍

2026年世足賽16強淘汰賽即將點燃戰火，其中地主墨西哥與英格蘭的「墨英大戰」在開賽前就引發波瀾。先前傳出因擔心墨西哥城6日晚間的惡劣天氣，墨西哥政府曾向FIFA爭取將比賽提前6小時至中午開踢，不過在FIFA與兩國足協展開漫長協商後，因遭到雙方足協反對，FIFA已決定拒絕變更申請，比賽將維持原訂的當地時間晚間6點進行。

世足賽／PK戰大膽換門將受質疑 澳洲遭埃及淘汰亞洲最後希望止步32強

2026世足賽首度闖進淘汰賽階段的埃及，今天在32強賽遭遇「袋鼠軍團」澳洲，雙方在正規賽與延長賽踢完1：1平手。隨後展開的點球大戰中，埃及以4：2氣走澳洲，收下隊史在世足淘汰賽階段的首場勝利，也讓今年亞洲區最後希望澳洲抱憾出局。

世足賽／梅西第20顆進球續寫紀錄 阿根廷遭黑馬維德角扳平進入延長賽

2026美加墨世足賽32強賽今天進入最後一天賽程，並上演眾所矚目的衛冕軍阿根廷與黑馬維德角之戰，儘管開賽第29分鐘阿根廷球王梅西（Lionel Messi）就踢進個人本屆賽事第7顆進球，幫助球隊取得領先，不過第59分鐘維德角杜阿爾特（Deroy Duarte）也踢進維德角隊史在淘汰賽的首顆進球，兩隊在正規賽踢完後也以1：1進入延長加時。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。