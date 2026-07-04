快訊

世足賽／連墨西哥主帥都公開反對 墨英16強賽避雷提前開踢申請遭打槍

MLB／下一站在哪？費爾柴德不去守護者3A 正式成為自由球員

超多人中招！桃園機場安檢「1日常小物」遭列違規 沒收量暴增堆成山

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／「藍鯊」譜寫非洲狂想曲 梅西：維德角表現絕非偶然

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
維德角奮戰贏得尊敬。 美聯社
維德角奮戰贏得尊敬。 美聯社

2026世足賽

首度登上世足賽舞台的非洲黑馬維德角（Cape Verde），今天在32強淘汰賽中展現出令世界震驚的韌性，硬是將衛冕軍阿根廷逼入延長賽，儘管最終以2：3惜敗，但這群「藍鯊」戰士已經在足球歷史上寫下最壯麗的初登場。

曾連續逼平西班牙與烏拉圭兩大傳統勁旅，維德角的驚奇之旅絕非偶然，面對由球王梅西（Lionel Messi）領軍的藍白軍團，維德角擺出密不透風的防守大陣，並利用純熟的控球與大膽的推進，讓阿根廷兩度遭到扳平陷入苦戰，最終才靠著烏龍球取勝。

這場高強度對抗的焦點，無疑是維德角40歲的傳奇門將沃齊尼亞（Vozinha），他賽前直言「與歷史最佳球王梅西交手是終極夢想」的他，此役在門前宛如守護神，全場共有8次驚人撲救，其中包括一次擋下梅西的自由球突襲，屢屢化解阿根廷的必進之球。

維德角門將沃齊尼亞。 美聯社
維德角門將沃齊尼亞。 美聯社

維德角全場燃繞生命般的拚搏，贏得了對手的最高敬意。阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）賽後大方祝賀，「他們證明了自己是非常出色的球隊，世足賽絕無軟柿子。」

梅西也給予這支非洲勁旅極高評價，「我們知道這會是一場非常艱苦的比賽，這支球隊能逼平西班牙和烏拉圭絕非偶然。人們總是習慣用名氣和過往印象來看待對手，但我們清楚這絕不輕鬆。」梅西深刻剖析，維德角卓越的控球能力讓阿根廷難以有效施壓，各條線距離拉得太長，導致防守失去協調，「他們用自己的武器打擊了我們，讓我們疲於奔跑。這屆世足賽正告訴我們，一切都是如此均勢、如此複雜。」

從無名之輩到驚艷世界，人口約僅有50多萬的維德角雖然遺憾止步，但他們不屈的靈魂已為這座西非島國贏得全世界球迷的掌聲，淘汰賽的殘酷帶走了他們的晉級夢，卻帶不走這支「藍鯊」帶給世人的無限感動。

阿根廷歷經延長賽苦戰才擊敗維德角。 美聯社
阿根廷歷經延長賽苦戰才擊敗維德角。 美聯社

維德角在世界盃踢出驚奇。 路透社
維德角在世界盃踢出驚奇。 路透社

世足戰報 2026美加墨世足 維德角 梅西 阿根廷

延伸閱讀

世足賽／維德角兩度扳平仍不夠 梅西進球+關鍵角球阿根廷驚險晉級

世足賽／梅西第20顆進球續寫紀錄 阿根廷遭黑馬維德角扳平進入延長賽

世足賽／32強迎戰阿根廷 維德角總教練：人生最重要一役

世足攻略／藍白軍勝率9成仍藏隱憂？ 阿根廷戰黑馬維德角關鍵全看前30分鐘

相關新聞

世足賽／維德角兩度扳平仍不夠 梅西進球加關鍵角球阿根廷驚險晉級

2026美加墨世足賽32強賽今天進入最後一天賽程，並上演眾所矚目的衛冕軍阿根廷與黑馬維德角之戰，儘管開賽第29分鐘阿根廷球王梅西（Lionel Messi）就踢進個人本屆賽事第7顆進球，幫助球隊取得領先。不過本場比賽維德角2度扳平戰局，最終阿根廷也在延長賽第111分鐘靠著羅梅洛（Cristian Romero）頭錘造成維德角烏龍球，以3：2擊敗韌性十足的維德角，晉級到16強賽。

世足賽／PK大戰分勝負 埃及4比2力克澳洲挺進16強

2026年世界盃足球賽32強淘汰賽於7月4日凌晨2時開踢，由澳洲對決埃及。兩隊在正規賽與延長賽中戰成1比1平手，最終埃及在關鍵的十二碼罰球大戰中以4比2勝出，成功奪下晉級門票，澳洲則遺憾止步32強。

世足賽／維德角未完成擊敗阿根廷奇蹟 仍創賽史超罕見紀錄

2026美加墨世足賽32強賽今天上演黑馬維德角，對上衛冕軍阿根廷的戲碼。維德角雖未能完成奇蹟，但仍創下罕見紀錄。

世足賽／連墨西哥主帥都公開反對 墨英16強賽避雷提前開踢申請遭打槍

2026年世足賽16強淘汰賽即將點燃戰火，其中地主墨西哥與英格蘭的「墨英大戰」在開賽前就引發波瀾。先前傳出因擔心墨西哥城6日晚間的惡劣天氣，墨西哥政府曾向FIFA爭取將比賽提前6小時至中午開踢，不過在FIFA與兩國足協展開漫長協商後，因遭到雙方足協反對，FIFA已決定拒絕變更申請，比賽將維持原訂的當地時間晚間6點進行。

世足賽／PK戰大膽換門將受質疑 澳洲遭埃及淘汰亞洲最後希望止步32強

2026世足賽首度闖進淘汰賽階段的埃及，今天在32強賽遭遇「袋鼠軍團」澳洲，雙方在正規賽與延長賽踢完1：1平手。隨後展開的點球大戰中，埃及以4：2氣走澳洲，收下隊史在世足淘汰賽階段的首場勝利，也讓今年亞洲區最後希望澳洲抱憾出局。

世足賽／梅西第20顆進球續寫紀錄 阿根廷遭黑馬維德角扳平進入延長賽

2026美加墨世足賽32強賽今天進入最後一天賽程，並上演眾所矚目的衛冕軍阿根廷與黑馬維德角之戰，儘管開賽第29分鐘阿根廷球王梅西（Lionel Messi）就踢進個人本屆賽事第7顆進球，幫助球隊取得領先，不過第59分鐘維德角杜阿爾特（Deroy Duarte）也踢進維德角隊史在淘汰賽的首顆進球，兩隊在正規賽踢完後也以1：1進入延長加時。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。