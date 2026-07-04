世足賽／連墨西哥主帥都公開反對 墨英16強賽避雷提前開踢申請遭打槍

2026年世足賽16強淘汰賽即將點燃戰火，其中地主墨西哥與英格蘭的「墨英大戰」在開賽前就引發波瀾。先前傳出因擔心墨西哥城6日晚間的惡劣天氣，墨西哥政府曾向FIFA爭取將比賽提前6小時至中午開踢，不過在FIFA與兩國足協展開漫長協商後，因遭到雙方足協反對，FIFA已決定拒絕變更申請，比賽將維持原訂的當地時間晚間6點進行。

墨西哥日前在主場阿茲特克球場迎戰厄瓜多的32強賽，賽前就因為受到雷擊警報影響，導致賽事一度延後1小時開踢，這也讓墨西哥政府在日前向FIFA提出，希望墨西哥與英格蘭的16強賽能提早6小時到中午進行，不過這項提議不僅英格蘭反對，連地主墨西哥教頭阿吉雷（Javier Aguirre）都公開批評。

阿吉雷砲轟提前開賽的提議簡直是晴天霹靂，並抱怨這將導致教練團必須臨時取消原訂長達6小時的行程規劃與備戰重心，「雖然這並非是讓你的努力付諸東流，但也差不多了。」得知維持原時間後，阿吉雷直言，雖然會遵守FIFA決定，但他與球員都對先前的風波感到不悅。

除了天氣因素，墨西哥城超過7300英尺的高海拔環境也是此役焦點。英格蘭預計在當地時間周五抵達，並於周六在國立自治大學美洲獅球場進行訓練，也代表英格蘭僅有不到三天時間適應高海拔場地。對於英格蘭而言，維持原訂晚間開踢，至少能爭取多一點時間適應高海拔的低氣壓與缺氧環境。

對此，英格蘭教頭圖赫爾（Thomas Tuchel）坦言，高海拔絕對是墨西哥的巨大地主優勢，因為英格蘭在32強賽擊敗剛果民主共和國後，僅有3天間隔，在物理上根本不可能完全適應高度，「這需要太多時間了。」