快訊

世足賽／連墨西哥主帥都公開反對 墨英16強賽避雷提前開踢申請遭打槍

MLB／下一站在哪？費爾柴德不去守護者3A 正式成為自由球員

超多人中招！桃園機場安檢「1日常小物」遭列違規 沒收量暴增堆成山

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／維德角兩度扳平仍不夠 梅西進球+關鍵角球阿根廷驚險晉級

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。 歐新社
阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。 歐新社

2026世足賽

2026美加墨世足賽32強賽今天進入最後一天賽程，並上演眾所矚目的衛冕軍阿根廷與黑馬維德角之戰，儘管開賽第29分鐘阿根廷球王梅西（Lionel Messi）就踢進個人本屆賽事第7顆進球，幫助球隊取得領先。不過本場比賽維德角2度扳平戰局，最終阿根廷也在延長賽第111分鐘靠著羅梅洛（Cristian Romero）頭錘造成維德角烏龍球，以3：2擊敗韌性十足的維德角，晉級到16強賽。

本屆世足賽衛冕軍阿根廷在梅西領軍下，以小組賽3戰全勝、狂轟8球僅失1球的強大實力強勢晉級；而首度闖進會內賽的維德角則扮演超級黑馬，接連逼平西班牙、烏拉圭等強敵爆冷出線。兩隊不論身價或資歷皆有巨大落差，讓這場32強碰頭成為備受矚目的「小蝦米對抗大鯨魚」戲碼。

上半場第29分鐘，歷史進球王梅西在右路接獲高吊傳球，果斷起腳破網，收下個人本屆第7顆、生涯第20顆世足進球，助阿根廷先馳得點。然而韌性十足的維德角在第59分鐘展開反擊，由隊長門德斯傳中助攻杜阿爾特刁鑽射門扳平戰局，這同時也是維德角隊史在淘汰賽階段的首顆進球。

戰況拉平後，阿根廷發動猛烈反攻，但維德角爆紅門將沃齊尼亞（Vozinha）展現固若金湯的防守神技，不僅成功化解梅西的自由球偷襲，更與後衛聯手擋下正規賽末段的數波攻勢，維德角眾志成城將強敵逼入延長賽，展現驚人的頑強鬥志。

延長賽第92分鐘，阿根廷攻勢再起，梅西在開出角球後，麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）頭錘將球送往右路後，馬丁尼茲（Lisandro Martinez）起腳射門破網，幫助阿根廷超前。但維德角沃齊尼亞仍是不斷鼓舞隊友，並在第102分鐘靠著卡布拉爾（Sidny Lopes Cabral）在左路禁區外的遠射破門，再度扳平戰局。

第111分鐘梅西再度開出關鍵角球，羅梅洛（Cristian Romero）頭錘造成維德角後衛烏龍球，阿根廷再度取得領先。而維德角雖然在第116分鐘獲得自由球機會，並由卡布拉爾在剛剛進球位置直接起腳射門，但遭到阿根廷門將大馬丁尼茲（Emiliano Martinez）撲出，阿根廷也擋下維德角接下來的兩次角球機會，也是維德角在比賽最後階段最接近進球的兩次機會，最終阿根廷就以3：2搶下16強對上埃及門票，並終結了維德角的黑馬之旅。

維德角 梅西 世足戰報 2026美加墨世足 阿根廷

延伸閱讀

世足賽／梅西第20顆進球續寫紀錄 阿根廷遭黑馬維德角扳平進入延長賽

世足攻略／藍白軍勝率9成仍藏隱憂？ 阿根廷戰黑馬維德角關鍵全看前30分鐘

世足運彩／衛冕軍攻擊效率無懈可擊 Gemini看好阿根廷終結黑馬維德角預測3：0勝

世足運彩／邁阿密是梅西另類主場 維德角這回難擋阿根廷猛攻推薦讓2分穿盤

相關新聞

世足賽／維德角兩度扳平仍不夠 梅西進球加關鍵角球阿根廷驚險晉級

2026美加墨世足賽32強賽今天進入最後一天賽程，並上演眾所矚目的衛冕軍阿根廷與黑馬維德角之戰，儘管開賽第29分鐘阿根廷球王梅西（Lionel Messi）就踢進個人本屆賽事第7顆進球，幫助球隊取得領先。不過本場比賽維德角2度扳平戰局，最終阿根廷也在延長賽第111分鐘靠著羅梅洛（Cristian Romero）頭錘造成維德角烏龍球，以3：2擊敗韌性十足的維德角，晉級到16強賽。

世足賽／PK大戰分勝負 埃及4比2力克澳洲挺進16強

2026年世界盃足球賽32強淘汰賽於7月4日凌晨2時開踢，由澳洲對決埃及。兩隊在正規賽與延長賽中戰成1比1平手，最終埃及在關鍵的十二碼罰球大戰中以4比2勝出，成功奪下晉級門票，澳洲則遺憾止步32強。

世足賽／維德角未完成擊敗阿根廷奇蹟 仍創賽史超罕見紀錄

2026美加墨世足賽32強賽今天上演黑馬維德角，對上衛冕軍阿根廷的戲碼。維德角雖未能完成奇蹟，但仍創下罕見紀錄。

世足賽／連墨西哥主帥都公開反對 墨英16強賽避雷提前開踢申請遭打槍

2026年世足賽16強淘汰賽即將點燃戰火，其中地主墨西哥與英格蘭的「墨英大戰」在開賽前就引發波瀾。先前傳出因擔心墨西哥城6日晚間的惡劣天氣，墨西哥政府曾向FIFA爭取將比賽提前6小時至中午開踢，不過在FIFA與兩國足協展開漫長協商後，因遭到雙方足協反對，FIFA已決定拒絕變更申請，比賽將維持原訂的當地時間晚間6點進行。

世足賽／PK戰大膽換門將受質疑 澳洲遭埃及淘汰亞洲最後希望止步32強

2026世足賽首度闖進淘汰賽階段的埃及，今天在32強賽遭遇「袋鼠軍團」澳洲，雙方在正規賽與延長賽踢完1：1平手。隨後展開的點球大戰中，埃及以4：2氣走澳洲，收下隊史在世足淘汰賽階段的首場勝利，也讓今年亞洲區最後希望澳洲抱憾出局。

世足賽／梅西第20顆進球續寫紀錄 阿根廷遭黑馬維德角扳平進入延長賽

2026美加墨世足賽32強賽今天進入最後一天賽程，並上演眾所矚目的衛冕軍阿根廷與黑馬維德角之戰，儘管開賽第29分鐘阿根廷球王梅西（Lionel Messi）就踢進個人本屆賽事第7顆進球，幫助球隊取得領先，不過第59分鐘維德角杜阿爾特（Deroy Duarte）也踢進維德角隊史在淘汰賽的首顆進球，兩隊在正規賽踢完後也以1：1進入延長加時。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。