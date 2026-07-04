世足賽／維德角兩度扳平仍不夠 梅西進球+關鍵角球阿根廷驚險晉級

2026美加墨世足賽32強賽今天進入最後一天賽程，並上演眾所矚目的衛冕軍阿根廷與黑馬維德角之戰，儘管開賽第29分鐘阿根廷球王梅西（Lionel Messi）就踢進個人本屆賽事第7顆進球，幫助球隊取得領先。不過本場比賽維德角2度扳平戰局，最終阿根廷也在延長賽第111分鐘靠著羅梅洛（Cristian Romero）頭錘造成維德角烏龍球，以3：2擊敗韌性十足的維德角，晉級到16強賽。

本屆世足賽衛冕軍阿根廷在梅西領軍下，以小組賽3戰全勝、狂轟8球僅失1球的強大實力強勢晉級；而首度闖進會內賽的維德角則扮演超級黑馬，接連逼平西班牙、烏拉圭等強敵爆冷出線。兩隊不論身價或資歷皆有巨大落差，讓這場32強碰頭成為備受矚目的「小蝦米對抗大鯨魚」戲碼。

上半場第29分鐘，歷史進球王梅西在右路接獲高吊傳球，果斷起腳破網，收下個人本屆第7顆、生涯第20顆世足進球，助阿根廷先馳得點。然而韌性十足的維德角在第59分鐘展開反擊，由隊長門德斯傳中助攻杜阿爾特刁鑽射門扳平戰局，這同時也是維德角隊史在淘汰賽階段的首顆進球。

戰況拉平後，阿根廷發動猛烈反攻，但維德角爆紅門將沃齊尼亞（Vozinha）展現固若金湯的防守神技，不僅成功化解梅西的自由球偷襲，更與後衛聯手擋下正規賽末段的數波攻勢，維德角眾志成城將強敵逼入延長賽，展現驚人的頑強鬥志。

延長賽第92分鐘，阿根廷攻勢再起，梅西在開出角球後，麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）頭錘將球送往右路後，馬丁尼茲（Lisandro Martinez）起腳射門破網，幫助阿根廷超前。但維德角沃齊尼亞仍是不斷鼓舞隊友，並在第102分鐘靠著卡布拉爾（Sidny Lopes Cabral）在左路禁區外的遠射破門，再度扳平戰局。

第111分鐘梅西再度開出關鍵角球，羅梅洛（Cristian Romero）頭錘造成維德角後衛烏龍球，阿根廷再度取得領先。而維德角雖然在第116分鐘獲得自由球機會，並由卡布拉爾在剛剛進球位置直接起腳射門，但遭到阿根廷門將大馬丁尼茲（Emiliano Martinez）撲出，阿根廷也擋下維德角接下來的兩次角球機會，也是維德角在比賽最後階段最接近進球的兩次機會，最終阿根廷就以3：2搶下16強對上埃及門票，並終結了維德角的黑馬之旅。