世足賽／PK戰大膽換門將受質疑 澳洲遭埃及淘汰亞洲最後希望止步32強

2026世足賽首度闖進淘汰賽階段的埃及，今天在32強賽遭遇「袋鼠軍團」澳洲，雙方在正規賽與延長賽踢完1：1平手。隨後展開的點球大戰中，埃及以4：2氣走澳洲，收下隊史在世足淘汰賽階段的首場勝利，也讓今年亞洲區最後希望澳洲抱憾出局。

此役開賽僅13分鐘，埃及就由艾舒爾（Emam Ashour）率先破門，不過落後的澳洲隨後發動反撲，埃及後衛哈尼（Mohamed Hany）在一次門前激烈碰撞、疑似遭遇輕微腦震盪後，竟在幾分鐘後不慎踢進烏龍球，讓澳洲追平比分。這也是哈尼本屆賽事個人第2顆烏龍球，同時助長本屆世足累積達13顆烏龍球，改寫2018年的賽會紀錄。

兩隊在延長賽均毫無建樹，澳洲總教練波波維奇（Tony Popovic）在PK大戰前大膽變陣，換上34歲老將瑞安（Mathew Ryan）把守大門，希望發揮關鍵功效，可惜事與願違，埃及4名點球球員悉數破網。

波波維奇賽後無奈表示，這項決定純粹是看中瑞安豐富的撲點經驗，雖然最終結果不如預期，但並非萊恩的判斷或能力問題，「瑞安經驗豐富，如果你看看他撲點球的記錄。至於比奇（Patrick Beach）作為一名門將經驗尚淺，不僅在國家隊，甚至在俱樂部也是如此。我當時就覺得瑞安的經驗會起到決定性作用。最終，結果並非如此，但這並非因為瑞安判斷失誤或能力不足，他們的點球罰得非常好」

然而，這項調度顯然讓整場比賽表現神勇的22歲年輕先發門將比奇感到錯愕，他賽後直言，「我不清楚教練的考量，我和你們是同一時間知道要被換下的。這顯然是教練團的整體決策，我們只能專注於比賽本身。只要是對球隊有利，我們都會全力以赴。」

至於在點球大戰踢進關鍵第三球的埃及當家球星薩拉赫則透露，自己是在最後一刻才決定用挑射破門，「這可能是我最後一屆世界盃，所以我必須這麼做。」他感性地表示，賽前他就告訴年輕隊友，這就是人生中最大的舞台。

澳洲過去兩度闖進淘汰賽首輪均未能更進一步，今年第三度嘗試依舊止步於點球大戰，不僅將埃及送進16強，也親手為亞洲球隊在本屆世足賽的驚奇之旅畫下了句點。