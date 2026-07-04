世足賽／梅西第20顆進球續寫紀錄 阿根廷遭黑馬維德角扳平進入延長賽

2026美加墨世足賽32強賽今天進入最後一天賽程，並上演眾所矚目的衛冕軍阿根廷與黑馬維德角之戰，儘管開賽第29分鐘阿根廷球王梅西（Lionel Messi）就踢進個人本屆賽事第7顆進球，幫助球隊取得領先，不過第59分鐘維德角杜阿爾特（Deroy Duarte）也踢進維德角隊史在淘汰賽的首顆進球，兩隊在正規賽踢完後也以1：1進入延長加時。

阿根廷今年世足賽在梅西領軍下展現強大衛冕實力，在小組賽3場比賽共計踢進8球、僅失1球，以3勝0敗晉級，至於首度晉級世足賽前內賽的維德角，則是在小組賽扮演黑馬角色，3戰分別逼平西班牙、烏拉圭與沙烏地阿拉伯，爆冷在小組賽脫穎而出。

在兩隊不論資歷、身價都有巨大落差的情況下，今天的32強賽也被認為是一場小蝦米對抗大鯨魚的戲碼。其中本屆賽事已經踢進6球榮登世足賽歷史進球王的梅西，也在開賽第29分鐘就展開攻勢，他在右路接獲隊友的高吊傳球後，果斷在球門前起腳破網，不僅幫助阿根廷先馳得球，也是他個人連續8場比賽進球，本屆第7顆進球，生涯第20顆進球，繼續改寫歷史。

不過維德角也持續展現小組賽時的韌性，比賽第59分鐘隊長門德斯（Ryan Mendes）右路盤球後傳中，杜阿爾特接球後起腳射門，球刁鑽的射入球門側邊，幫助維德角扳平戰局，而這一球也是維德角隊史在世足賽淘汰賽階段的首顆進球。

在扳平戰局後，維德角接下來也面對阿根廷的反攻，不過本屆賽事爆紅，IG追蹤人數已經突破1800萬人的門將沃齊尼亞（Vozinha）也展現固若金湯的守門能力，一度擋下梅西的自由球偷襲，還與維德角後衛聯手擋下阿根廷在正規賽末段的多次攻門機會，將比賽帶入延長賽。