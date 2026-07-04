世足賽／PK大戰分勝負 埃及4比2力克澳洲挺進16強

2026年世界盃足球賽32強淘汰賽於7月4日凌晨2時開踢，由澳洲對決埃及。兩隊在正規賽與延長賽中戰成1比1平手，最終埃及在關鍵的十二碼罰球大戰中以4比2勝出，成功奪下晉級門票，澳洲則遺憾止步32強。

本場比賽埃及展現控球優勢，持球率達58%並創造14次射門、4次射正；澳洲則採取防守反擊，雖僅有42%持球率，卻發動高達16次射門，可惜攻勢效率欠佳僅有1次射正。防守端上，澳洲門將全場繳出9次擋球成功，埃及守門員亦有6次撲救表現，雙方防線在120分鐘內皆展現了極高強度的防守韌性。

賽事進行至第13分鐘，埃及率先打破僵局，Karim Hafez送出精準助攻，由Emam Ashour起腳破網先馳得點。落後的澳洲在下半場第55分鐘把握機會，因埃及Mohamed Hany的烏龍球幸運扳平比分。此後雙方攻勢熄火，埃及Haissem Hassan與Yasser Ibrahim分別在延長賽第105分鐘和120分鐘各吞下一張黃牌。雙方在120分鐘結束仍未分勝負，賽事進入十二碼大戰，澳洲第一點Harry Souttar與第四點Lucas Herrington相繼射失，反觀埃及Mahmoud Saber、Ramy Rabia、Mohamed Salah及Hossam Abdelmaguid皆穩健罰入，最終埃及於PK大戰中以4比2擊敗澳洲。

埃及此役憑藉更穩定的持球優勢與在十二碼大戰中高抗壓的心理素質，順利奪得16強的晉級席次。澳洲隊雖然在正規賽中展現頑強的追平韌性，仍因PK大戰的關鍵失誤，遺憾止步於32強。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)