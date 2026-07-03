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世足賽／32強迎戰阿根廷 維德角總教練：人生最重要一役

中央社／ 邁阿密3日綜合外電報導
首次參加世足的維德角成功晉級32強，將對上上屆冠軍阿根廷；總教練強調這是人生最重要一戰，球隊會全力以赴爭取再創驚奇。 美聯社
首次參加世足的維德角成功晉級32強，將對上上屆冠軍阿根廷；總教練強調這是人生最重要一戰，球隊會全力以赴爭取再創驚奇。 美聯社

2026世足賽

非洲小國維德角即將於台灣時間4日早上6點，在世足32強賽迎戰上屆冠軍阿根廷。維德角總教練布比斯塔表示，接下來的對決將是「我們人生中最重要的一場比賽」，但維德角毫不畏懼，將全力爭取晉級。

法新社報導，維德角是人口僅50多萬人的非洲群島國家，今年首次參加世足賽，並在小組賽中與西班牙、烏拉圭、沙烏地阿拉伯皆踢和，成功晉級淘汰賽。

總教練布比斯塔（Bubista）在賽前記者會表示：「我們很鎮定，因為我們是憑著實力走到這一步，沒有什麼好害怕和擔心的。」

他指出：「我們知道接下來這場比賽的重要性。這將是我們人生中最重要的一場比賽，但我們會享受比賽，也會全力以赴。」

在阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）於3場小組賽攻入6球後，阿根廷被認為是奪冠熱門球隊之一，有望衛冕冠軍，奪下隊史第4座世足金盃。

不過布比斯塔表示，即使面對8屆金球獎（Ballond'Or）得主梅西，以及世界排名第一的阿根廷代表隊，維德角也不會因此感到畏懼。

他提及：「我們腦中只有一個目標，就是力爭在這輪比賽中晉級。」

世足戰報 2026美加墨世足

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