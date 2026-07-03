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世足賽／瑞士首度在淘汰賽贏球寫歷史 恩多耶：我們還想要更多
瑞士今天在2026年世界盃32強淘汰賽以2：0擊敗阿爾及利亞，連續4屆賽事挺進16強，也是隊史繼1938年來首次在淘汰賽取得勝利，替瑞士踢進第2球的恩多耶（Dan Ndoye）表示：「今天我們寫下了歷史的一頁，但我們還想要更多。」
瑞士在本屆小組賽以2勝1和、積分7分取得分組第一晉級，今天在32強淘汰賽對上透過分組第三擇優出線的阿爾及利亞，靠著恩博洛（Breel Embolo）在開賽第10分鐘的進球，加上恩多耶在下半場不到1分鐘再次破門，搶下16強門票。
瑞士過去三屆挺進16強時，賽制為32隊規模，而隊史曾在1954年透過附加賽晉級8強。今天這場勝利則是瑞士隊史繼1938年來首次在淘汰賽獲勝。
替瑞士踢下歷史性的勝利，恩多耶表示：「我認為我們展現了自己是一支強隊，現在我們需要在下一場比賽證明這件事，並且希望還能有再下一場。」
瑞士接下來將在16強賽對上哥倫比亞與迦納的勝隊，主帥雅金（Murat Yakin）表示：「沒有容易對付的對手，每一個環節都需要完美的配合，包括戰術、技術層面以及在強度，每一個細節都是。」
迎接下一場比賽前，雅金表示：「現在我們就是很開心地享受這個時刻，我很高興我們能挺進下一輪，我非常感謝我的球員，也感謝教練團，還有所有在早起收看比賽的瑞士球迷。」
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