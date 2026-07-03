克羅埃西亞魔笛世足敗給葡萄牙　兩隊教頭致敬傳奇

克羅埃西亞今天在世界盃足球賽32強賽以1比2敗給葡萄牙，幾乎可確定是隊上40歲老將「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）世足最後一舞，賽後兩隊總教練向這位傳奇球星致敬。

法新社報導，克羅埃西亞總教練達利奇（Zlatko Dalic）感性地說：「這大概是他最後一屆世界盃，很遺憾是以這樣的方式告終。他展現了實力和品格，當然也是一直帶領克羅埃西亞到最後一刻。」

葡萄牙總教練馬丁尼茲（Roberto Martinez）讚揚莫德里奇「啟發了無數孩子」。

馬丁尼茲受訪時強調莫德里奇臨場思考與判斷能力，稱「他的典範將永遠留在足球的傳奇之中」。

馬丁尼茲說：「我們很少談到那種能夠穩住球冷靜做出判斷的球員，我認為莫德里奇就是最好的典範。」

他稱讚莫德里奇「像年輕人一樣踢球」，「無論比賽如何發展，他都能找到空間、做出正確判斷。看他踢球令人驚嘆」。

莫德里奇曾助克羅埃西亞在2018年世足贏得亞軍，4年前在卡達世足獲得季軍。達利奇表示，莫德里奇今天仍是克羅埃西亞的「關鍵球員」之一。

莫德里奇賽後與葡萄牙41歲球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）相擁致意。他們在2012至2018年同時效力西甲皇家馬德里（Real Madrid）6年，聯手贏得4座歐洲冠軍聯賽冠軍。

兩人今天攜手締造歷史，成為世足史上首度有兩位年逾40的球員在場上對陣。