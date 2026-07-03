世足賽／克羅埃西亞球迷怒丟垃圾、比中指！美媒解釋「致命越位」原因

克羅埃西亞今天比賽尾聲踢進追平分，但經過重播輔助判決（VAR）裁定後，因越位在先取消進球，最終克羅埃西亞以1：2輸給葡萄牙。克羅埃西亞球迷氣到把垃圾丟進場，還比中指洩憤。美國媒體《運動畫刊》撰文解釋這次越位判決。

克羅埃西亞柏瑞斯奇（Ivan Perisic）將球傳進禁區後，球碰到葡萄牙球員韋加（Renato Veiga）身上並折射，球來到帕薩利奇（Mario Pasalic）腳下。帕薩利奇第一時間停球沒做好，但球剛好彈到格瓦迪奧爾（Josko Gvardiol）面前，格瓦迪奧爾近距離射門破網。

不過VAR裁定，球碰到葡萄牙球員韋加前，克羅埃西亞前鋒馬塔諾維奇（Igor Matanovi）曾碰到球，將球輕輕撥向後點，帕薩利奇則是下一位觸球人，由於馬塔諾維奇觸球瞬間，帕薩利奇處於越位位置。

如果馬塔諾維奇當時沒碰到球，帕薩利奇就不會越位，這是最大爭議點，重播畫面很難確認馬塔諾維奇有碰到球。不過世足賽使用的每顆比賽用球，內部都裝有感測器，能偵測極微小觸碰，這項技術叫做「Snicko」。經畫面與聲音比對後，確認球在傳遞過程中，曾輕微地擦碰到馬塔諾維奇頭部，導致越位發生，因此主裁判正式宣布進球無效。

這場比賽因此變成克羅埃西亞傳奇「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）生涯最後一場世足賽，大批克羅埃西亞球迷球迷情緒失控，將瓶罐和雜物丟進場內抗議，有球迷怒比中指，還有女球迷怒飆髒話。