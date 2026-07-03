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世足賽／20歲新星再送重要助攻 瑞士2：0踢落阿爾及利亞連4屆闖16強

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
瑞士靠曼贊比精彩突破助攻與恩多耶開賽進球，以二比零擊敗阿爾及利亞，連四屆晉級世界盃十六強。 路透通訊社
瑞士靠曼贊比精彩突破助攻與恩多耶開賽進球，以二比零擊敗阿爾及利亞，連四屆晉級世界盃十六強。 路透通訊社

2026世足賽

2026年世界盃足球賽32強淘汰賽，瑞士阿爾及利亞今天在溫哥華BC Place進行雙方在正式國際賽的首次交手，瑞士在上半場靠著恩博洛（Breel Embolo）在比賽第10分鐘率先破門，下半場一開賽恩多耶（Dan Ndoye）再進一球，終場瑞士以2：0勝出，連續4屆前進16強。

瑞士今天在上半場率先攻破阿爾及利亞的防線，20歲的超級新秀曼贊比（Johan Manzambi）在中場接獲隊友的傳球，靠著出色的個人能力一路將球盤帶到門前，並助攻恩博洛（Breel Embolo）起腳破網，替瑞士先馳得點。

瑞士20歲的超級新秀曼贊比這場又送出一次重要助攻。 路透
瑞士20歲的超級新秀曼贊比這場又送出一次重要助攻。 路透

恩博洛在2022年世界盃攻進2球，本屆世界盃也已累積2顆進球，寫下瑞士隊史新猷，成為首位在兩屆不同世界盃都至少攻入兩球的瑞士球員。

下半場瑞士更是開賽不到一分鐘就再度破門，阿爾及利亞清球發生失誤，球落到恩多耶的腳下，他也在禁區邊緣巧妙起腳射進第2球，瑞士拉開2：0領先。之後阿爾及利亞沒能再有太強勢的進攻，瑞士帶著2球領先維持至終場，收下16強門票。

阿爾及利亞此戰雖掌控50%的控球權，但全場8次射門僅2次射正；瑞士則是11次射門5次射正。阿爾及利亞隊史第5度闖進世界盃，在小組賽驚險以分組第三擇優挺進32強，然而在淘汰賽第一場就止步，無緣追平2014年闖進16強的隊史最佳成績。

世足戰報 2026美加墨世足 瑞士 阿爾及利亞

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