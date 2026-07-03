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世足賽／史上首見40歲對決！C羅賽後與魔笛相擁也送上祝福

中央社／ 多倫多2日綜合外電報導
傳奇老將「C羅」和「魔笛」賽後相擁致意。 美聯社
傳奇老將「C羅」和「魔笛」賽後相擁致意。 美聯社

2026世足賽

葡萄牙和克羅埃西亞今天在世界盃足球賽精彩對決，替補上場的拉莫斯在傷停補時階段頭錘破網，助葡萄牙2比1險勝，晉級16強。傳奇老將「C羅」和「魔笛」賽後相擁致意。

葡萄牙41歲球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）和克羅埃西亞40歲球星「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）攜手締造歷史，成為世足史上首度有兩位年逾40的球員在場上對陣。

法新社報導，兩隊上半場僵持不下，柏瑞斯奇（Ivan Perisic）下半場第53分鐘射門進球，助克羅埃西亞先馳得點。

幾分鐘後，C羅接獲長傳後起腳破門，但因越位被判進球無效。

不過葡萄牙很快扳平比數，當時葡萄牙球員韋加（Renato Veiga）在禁區內遭克羅埃西亞的瓦拉西琪（Nikola Vlasic）拉扯後，經過影像輔助裁判（VAR）重播檢視，裁判判給葡萄牙12碼罰球。

C羅在第68分鐘操刀12碼罰球順利破門，進球後興奮握拳慶祝。這是C羅首次在世界盃淘汰賽階段進球。C羅第81分鐘被換下場，由尼佛斯（RubenNeves）上陣。

拉莫斯（Goncalo Ramos）在傷停補時第94分鐘接獲雷奧（Rafael Leao）精彩傳球，將球頂入球門，奠定勝基。

比賽尾聲高潮迭起，克羅埃西亞原以為在最後一刻追平，但進球因VAR判定越位無效，克羅埃西亞球員一片愕然。美聯社報導，克羅埃西亞球迷向場內投擲瓶罐並以噓聲表達抗議。

C羅賽後與「魔笛」莫德里奇相擁致意，魔笛世足最後一舞遺憾落幕。C羅賽後接受《FOX Sports》訪問時談到莫德里奇（Luka Modrić）仍維持頂尖狀態，並送上祝福。「我和莫德里奇一起踢了很多年，看到他依然能在最高水準的舞台上比賽，真的很棒。」C羅說，「我告訴他：恭喜你，盧卡，祝你未來職業生涯一切順利。」

C羅的國際賽傳奇生涯將續寫新章，葡萄牙接下來將於6日（台灣時間7日凌晨）迎戰西班牙。

世足戰報 2026美加墨世足 Luka Modric Cristiano Ronaldo

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