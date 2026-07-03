世足賽／替補絕殺助C羅延續旅程 拉莫斯：賽前就預告我將幫助球隊

世足賽32強淘汰賽今天上演高潮迭起的一戰，葡萄牙迎戰強敵克羅地亞，在下半場先丟一球的情況下，葡萄牙先是靠著C羅（Cristiano Ronaldo）破紀錄的12碼罰球扳平，再由下半場替補上陣的拉莫斯（Goncalo Ramos）於傷停補時階段頭錘建功，不僅幫助葡萄牙以2：1險勝晉級16強，也成功延續C羅的世足賽之旅。

現年25歲的拉莫斯，此役雖未列入首發，但上場後完美兌現豪言。他在賽後接受訪問時，毫不掩飾自己的大心臟特質，直言自己就是為大場面而生的球員，「我知道我經常在關鍵時刻出現，也習慣在這種時候進球並決定比賽，今天我再次證明了自己在這裡價值。」

談到這場驚心動魄的逆轉秀，拉莫斯坦言過程充滿煎熬，球隊下半場落後讓比賽變得異常艱難，但最重要的是團隊展現了不放棄的凝聚力。有趣的是，拉莫斯還透露了與老大哥C羅的更衣室對話內容，他笑稱C羅在賽前就特別預言他將成為此役的關鍵人物，「他跟我說我很重要並將幫上球隊，我也在更衣室裡跟隊友說不用擔心，如果我上場就會進球，如今我兌現了承諾。」