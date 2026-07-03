世足賽／西班牙「球給亞馬爾」收成效 奧地利主帥讚：罕見頂級天才

「無敵艦隊」西班牙在今年世足賽小組賽階段表現起伏，令不少球迷捏了一把冷冷汗。不過進入淘汰賽階段後，這支傳統強權隨即展現出奪冠熱門的宰制力，在今天進行的32強賽中，西班牙以3：0輕取奧地利昂首挺進16強，陣中18歲新星亞馬爾（Lamine Yamal）此役傷癒復出且表現極為亮眼，賽後獲選為單場MVP的他更是霸氣宣告，「世足賽現在才真正開始！」

西班牙在32強賽前就預告將採取「球給亞馬爾」的攻擊策略，而此役攻勢凌厲，前鋒奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）展現火燙狀態獨中兩元，本屆賽事個人累積進球已達4球、另有1次助攻；波洛（Pedro Porro）則在上半場接應頭槌破網，幫助球隊奠定勝局。

先前受到傷勢困擾的亞馬爾，此役上場85分鐘寫下他本屆單場最長出賽紀錄。他全場起腳射門6次、其中4次射正，並為隊友創造2次得分機會。逐漸找回過往盤帶與突破節奏的他，賽後受訪時直言，現在身體狀態已恢復到百分之百，「淘汰賽只要輸球就得打包回家，我們沒人想這麼做。現在我的感覺非常好，也準備好為教練貢獻一切。」

奧地利主帥朗尼克（Ralf Rangnick）賽後對西班牙讚不絕口，坦言球隊全場幾乎抓不到對手任何非迫性失誤，更公開讚譽亞馬爾是同齡球員中罕見的頂級天才，「我們今天不只是在和歐國盃冠軍交手，更可能是未來的冠軍。」

儘管獲得對手高度評價，西班牙總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）仍保持謙遜，強調球隊雖踢出一場精彩的比賽，但無敵艦隊的極限絕不僅於此，接下來在達拉斯進行的16強賽，無論面對葡萄牙還是克羅埃西亞，他們都將全力以赴、持續精進。