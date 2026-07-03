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世足賽／墨西哥贏球！全隊扮哈蘭德「維京划船」慶功　魔人大笑轉發

香港01／ 撰文：洪怡霖
圖為2026年世足賽挪威隊3比2戰勝塞內加爾隊，當家球星哈蘭德在賽後「划船」慶祝勝利。新華社
圖為2026年世足賽挪威隊3比2戰勝塞內加爾隊，當家球星哈蘭德在賽後「划船」慶祝勝利。新華社

2026世足賽

墨西哥國家隊在世界盃三十二強賽事以2比0擊敗厄瓜多爾後，墨西哥球員集體戴上印有英超曼城隊的挪威球員哈蘭德（Erling Haaland）的戴頭套，模仿挪威隊的招牌慶祝動作「維京划船」（Viking Row）。這段影片在社交媒體迅速瘋傳，哈蘭德本人在社交媒體上轉發後，事件熱度更是再升一層樓。

事發於6月30日晚賽後，在阿茲特克體育場（Estadio Azteca），墨西哥隊全隊返回更衣室，身穿綠色球衣、戴哈蘭德頭套的墨西哥球員們整齊坐成數排，隨着拍打垃圾桶的節奏，同步做出前後擺臂的划船動作。

畫面顯示，數十個「哈蘭德」整齊划槳，場面極度魔幻，以至於不少網友最初誤以為是人工智能（AI）生成的影片。

哈蘭德本人很快注意到這段影片，他在個人Instagram限時動態中轉發，同時配上一個大笑表情符號。他的回應進一步推高影片在足球社交圈中的傳播熱度。

「維京划船」已成為本屆世界盃的標誌性畫面之一。挪威隊最早於6月22日小組賽擊敗塞內加爾後，由哈蘭德與隊長隊長奧迪加特（Martin Odegaard）帶領全隊與球迷一起做出這套編排好的划船動作。

這項靈感源自北歐維京傳統的慶祝方式。每逢挪威隊取勝，球員與支持者都會重現此舉，象徵團結與集體力量。就連國會，也集體在國會進行「維京划船」，展示對國家隊的熱烈支持。

延伸閱讀：

墨西哥「蝙蝠俠」出沒？膠帶綁偷車賊兼留字示眾　警方反追查身分

世界盃｜墨西哥贏波躋身16強　百萬球迷上街慶祝3人窒息死｜有片

文章授權轉載自《香港01》

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