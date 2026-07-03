世足賽／西班牙3比0完封奧地利 強勢晉級16強

2026年世界盃足球賽於7月3日凌晨3點展開淘汰賽。西班牙與奧地利正面交鋒，最終西班牙憑藉強大的進攻壓制力，以3比0擊敗對手。本場比賽西班牙攻守俱佳，不僅在進攻端展現高效率，防守端更成功限制對手發揮，順利挺進下一輪賽事。

整場比賽由西班牙掌控節奏，持球率高達六成五，展現傳導優勢；反觀奧地利僅有三成五的持球率，且在進攻端徹底熄火。西班牙全場轟出23次射門，其中10次射正，並獲得9次角球；相較之下，奧地利防線面臨極大壓力，全場僅有5次射門且無一射正，角球數更是掛零。此外，奧地利全場共發生15次犯規並吞下一張黃牌，難以阻止對手攻勢。

比賽進行到第36分鐘，西班牙打破僵局，馬克·庫庫雷利亞送出精準助攻，由米克爾·奧亞爾薩瓦爾起腳破網，幫助球隊先馳得點。第66分鐘，西班牙攻勢再起，艾力克斯·巴埃納傳中，佩德羅·波羅把握機會破門，將領先擴大至2比0。第83分鐘，奧地利斯特凡·波施因防守犯規遭裁判出示黃牌。第89分鐘，庫庫雷利亞再度與奧亞爾薩瓦爾連線，後者接獲助攻攻入個人單場第二球，終場西班牙以3比0鎖定勝利。

本場比賽勝負關鍵在於西班牙優異的攻守轉換，防守端更徹底封鎖對手攻勢，成功讓對手掛蛋。由於本場賽事為淘汰賽，落敗的奧地利無緣晉級，遺憾結束本屆世界盃旅程；而奪下勝利的西班牙則順利拿到師十六強門票，繼續邁向奪冠之路。

西班牙隊的佩德羅·波羅（Pedro Porro，12號）頭槌破網，攻西班牙的第二顆進球。 美聯社

西班牙隊的米克爾·奧亞爾薩瓦爾（Mikel Oyarzabal，21號）梅開二度，攻入己方的第三顆進球。 美聯社

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)