率英格蘭晉級 凱恩有望爭金靴

三獅軍團」英格蘭昨天在卅二強賽迎戰隊史首闖世足賽淘汰賽的剛果民主共和國，在開賽第七分鐘就被民主剛果西彭加率先進球，不過英格蘭隊長凱恩也挺身而出，在第七十五分鐘、第八十六分鐘兩度進球，幫助英格蘭以二比一逆轉晉級十六強。凱恩也以本屆五顆進球，在金靴獎排行榜上衝上第二名位置。

隊史曾三度挺進世足賽四強，其中包括一度奪冠的英格蘭，在最近六次出賽中有四次至少晉級八強賽，不過昨天在卅二強賽迎戰民主剛果卻嚇出一身冷汗，前七十四分鐘都是落後的一方。隊長凱恩在關鍵時刻，於短短十一分鐘內靠著頭錘與射門連進兩球，幫助英格蘭驚險晉級。

賽後凱恩與隊友也和場邊球迷再度一同高歌綠洲合唱團名曲「ＷＯＮＤＥＲＷＡＬＬ」，凱恩說「我們一直在談論隊上每個人都有可能迎來『英雄時刻』。可能是我，可能是皮克福德的一次關鍵撲救，或者是防守球員的捨身阻擋。今天，這個時刻剛好輪到了我」。

凱恩踢進本屆賽事個人第四、五顆進球後，不僅金靴獎競爭中追上挪威哈蘭德並列第二，也僅次阿根廷梅西和法國姆巴佩的六球，生涯世足賽累積十三顆進球，也超越巴西傳奇比利，並列史上第六名。