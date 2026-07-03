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美國闖16強 巴洛根吞紅牌埋變數

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
主審給了美國巴洛根（左）紅牌，使美國在十六強賽少了主力前鋒。法新社
主審給了美國巴洛根（左）紅牌，使美國在十六強賽少了主力前鋒。法新社

2026世足賽

今年世足賽三個地主國中，美國為淘汰賽最後出場的隊伍，昨天在與波赫之戰再現強大火力，靠著巴洛根與蒂爾曼進球以二比○勝出，寫下三支地主國全數晉級十六強的紀錄。但是下半場本屆已踢進三球的巴洛根遭判紅牌，他將缺席接下來與比利時的對決。

今年世足賽美國攻勢凶猛，在小組賽三戰就踢進八球，其中巴洛根一人貢獻兩球，而昨天在與波赫之戰，他又在第四十五分鐘果斷起腳破門，助美國取得領先。但第六十四分鐘時，他卻因為爭球踩踏到波赫球員的腳而吞下紅牌，讓美國一度陷入人數劣勢。不過，美國沒有受到影響，還在第八十二分鐘靠著蒂爾曼進球，以二比○搶下暌違廿四年的淘汰賽勝利。

巴洛根也成為史上第四位在世足淘汰賽同場進球又「染紅」的球員，十六強賽確定缺席。美國主帥波切提諾賽後也為弟子高分貝喊冤，並透露了休息室內的凝重氣氛，「這完全沒有想要傷害對手的意圖，純粹是足球比賽中爭搶球權時的正常身體對抗。」由於世足賽紅牌強制停賽無法上訴，波切提諾無奈表示將會與教練團評估其餘前鋒人選。

美國十六強賽的對手則是昨天上演本屆最大逆轉秀的比利時，他們在與塞內加爾之戰，一度以○比二落後，不過靠著正規賽尾聲盧卡庫、蒂利曼斯三分鐘內連進兩球追平，延長賽補時階段蒂利曼斯又在十二碼罰球中成功踢進致勝球，以三比二逆轉勝出。

蒂利曼斯在比賽第一二五分鐘進球，寫下世足賽史上最晚進球紀錄，談到幫助球隊完成驚天逆轉，他說「我們一直在練習點球，這在比賽中非常重要。在那一刻，你只需要相信自己的能力，保持冷靜。我很高興我做到了這一點，並踢進了那個球」。

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