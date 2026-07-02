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世足賽／日本32強止步 教頭森保一：證明能與世界強權抗衡

中央社／ 東京2日專電
日本教頭森保一回國召開記者會。 美聯社
日本教頭森保一回國召開記者會。 美聯社

2026世足賽

日本足球國家隊結束世界盃大長征，今天返抵國門，受到球迷熱烈歡迎。總教練森保一表示，日本隊已證明具備與世界頂尖強權抗衡的實力，但也清楚看見球員個人能力及戰術層面的不足，未來仍須持續提升，只要能持續成長，「未來一定有一天能夠成為世界第一。」

日本隊在本屆世界盃闖進32強，淘汰賽首輪面對5屆冠軍巴西，最終以1比2惜敗，無緣晉級。球員下午從美國搭機返回日本，成田機場聚集數百名球迷迎接，不少人高喊「謝謝你」、「辛苦了」，向球員表達慰勞與支持。

森保一晚間與日本足球協會（JFA）會長宮本恒靖及國家隊總監山本昌邦共同召開記者會，總結本屆賽事表現。

森保一首先向一路支持球隊的球迷致謝。他表示，本屆世界盃期間，來自日本國內外的球迷始終給予球隊強大支持，讓全隊得以毫無畏懼地挑戰世界強敵。

他也透露，「這是我第3次參加世界盃，我認為現場演奏日本國歌時，球迷的歌聲是歷屆以來最響亮的一次。」

回顧本屆賽事，森保一指出，日本隊在世界最高舞台上，同時獲得成果與課題。「雖然最終留下遺憾，但透過小組賽3場比賽，以及與世界最頂尖的巴西交手，我深刻感受到，日本足球長年累積的成果，已足以在世界舞台與強隊正面抗衡。」

他表示，「我們這次是以奪冠為目標參加世界盃，只要能持續這樣成長，我相信未來一定有一天能夠成為世界第一。」

不過，他也坦言，最後與巴西的比賽雖展現不少亮點，但仍深刻體認到，不論是球員個人能力，還是球隊整體戰術，都還有許多需要提升的地方，這也是球隊未來必須持續努力的方向。

談到淘汰後的心情，森保一直言「非常不甘心」，「輸給巴西之後重新回顧比賽，我一直在想，如果自己的臨場調度能夠做得更好，也許就能帶領球隊取得勝利，因此對於這場失利感到格外懊悔。」

至於未來規劃，森保一表示，「會先稍微休息一下，之後最重要的是好好檢討、總結這次世界盃。目前確定的事情只有這一項。」

對於外界關注的日本隊總教練人選，宮本恒靖則表示，協會將依照既定程序選任下一任總教練，目前不會針對任何假設性問題發表評論。

宮本也肯定球隊本屆整體表現，認為日本隊已展現足以與世界強權抗衡的實力，甚至有部分球員在個人對抗上壓制世界級對手。不過，他也強調，日本足球仍需持續推動青訓、人才培育與球員強化，培養更多具備世界級競爭力的球員，才能在未來的世界盃更進一步。

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