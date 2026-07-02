世足賽／為何「捂嘴」會領到紅牌？與巴西巨星遭種族歧視有關

2026美加墨世界盃足球賽有新規定，若有球員在與另一名球員發生言語衝突時「遮嘴巴」，將會領到紅牌，裁判目前也正在積極執行這項規則。

厄瓜多後衛卡皮耶（Piero Hincapie）在32強與墨西哥交手時，下半場傷停補時階段被紅牌罰下，由於比賽不久後就結束，這張紅牌沒有對比賽產生太多影響。

FIFA制定這項新規，是為了防止球員在場上遮掩辱罵、歧視或冒犯性語言。這項規則被稱為「普雷斯蒂亞尼條款」。起因是今年一場歐冠比賽中，本菲卡邊鋒普雷斯蒂亞尼（Gianluca Prestianni）試圖遮住嘴巴，對皇家馬德里巴西籍巨星維尼修斯（Vinicius Junior）言語辱罵。

維尼修斯指控普雷斯蒂亞尼拉起球衣遮嘴，並說出種族歧視言論，事後FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）推動規則修改，世界盃賽場上，若球員在與另一名球員發生言語衝突時遮住嘴巴，可以被紅牌處罰。

巴拉圭主力中場阿爾米龍（Miguel Almiron）是第一位因這項新規被處罰的球員，厄瓜多後衛卡皮耶成為第二位。根據世足賽規定，若球員領到紅牌，將被驅逐出場，該隊在剩餘比賽時間內必須以10人應戰。下一場比賽，領到紅牌的球員不能上場，但球隊仍可使用完整11人應戰。