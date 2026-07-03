世足賽／笑容好甜！墨西哥籍美女裁判撞臉蔡依林 超優背景曝

2026世界盃足球賽不僅各國明星球員引發關注，連場上的裁判也意外成為大家討論的「嬌」點。32歲的墨西哥籍女裁判卡蒂亞·賈西亞（Katia Garcia）一亮相馬上令人聯想到甫奪下台灣金曲獎歌后的蔡依林，網友討論更登上微博熱搜，被球迷封為「世界盃版蔡依林」。

賈西亞近期因在世界盃荷蘭對突尼西亞的比賽擔任裁判而爆紅，微博上有網友認為其眉眼、神態和招牌笑容酷似台灣歌手蔡依林，大量球迷也將賈西亞在比賽場上的各種照片和蔡依林早期造型做對比。

歌手蔡依林。 聯合報系資料照

還有人認為賈西亞復刻了早年蔡依林的甜妹模樣，「兩人簡直像雙胞胎」、「墨西哥蔡依林」、「這臉撞得有點狠」、「在球場上的氣場很強大，跟蔡依林在舞台上的巨星風範不相上下」、「實力與美貌兼具」，更有人笑說蔡依林不僅唱歌厲害，「現在連世界盃都管了？」

事實上，賈西亞資歷相當豐富，從2015年開始執法，曾吹判過巴黎奧運與墨西哥甲級聯賽。自2019年取得FIFA國際裁判資格以來，憑藉優異的判罰執法能力，迅速在國內男子聯賽與各大國際頂級賽事中創下諸多「第一」的歷史紀錄，更是世界盃足球賽史上第3位女裁判。

之前美國在對陣澳洲的世足小組賽時，比賽尾聲，一名主裁判突然發生抽筋，賈西亞第一時間遞上酸黃瓜汁幫助對方快速恢復，緩解痙攣不適，因此也被球迷暱稱為「酸黃瓜汁女裁判」。

此外，賈西亞還擁有雙學位的學霸背景，學歷相當亮眼，1992年出生的賈西亞畢業於墨西哥名校，墨西哥國立自治大學（Universidad Nacional Autonoma de Mexico），它是拉丁美洲規模最大、最負盛名的高等學府之一，也是墨西哥所有諾貝爾獎得主的母校。

賈西亞主修政治科學與公共行政學，輔修法律系，這讓她對「判決的公正性」有著超越一般運動員的深刻理解，雙重訓練幫助她能在高壓的國際賽事中，一秒內做出冷靜、邏輯清晰且具說服力的判罰。

卡蒂亞·賈西亞。美聯社