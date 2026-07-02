世足賽／日本足協擬續留森保一 拚隊史第5座亞洲盃冠軍

日本從2026年世界盃出局後，總教練森保一的去留備受關注。據日本媒體報導，日本足球協會已決定向森保一提出續約邀請，希望他以1年短約繼續執掌兵符，率隊征戰明年1月在沙烏地阿拉伯舉行的2027年亞洲盃，挑戰日本隊史第5座亞洲盃冠軍。

日媒Sponichi Annex報導，日本足協已私下向森保一提出續約構想，提出的是一份相當罕見的1年合約。由於亞洲盃於明年1月至2月舉行，因此希望維持現有教練團，以原班人馬挑戰亞洲盃冠軍。

森保一率領日本隊雖於淘汰賽不敵巴西止步，但球隊在小組賽以1勝2和晉級，面對荷蘭、巴西等世界強權皆踢出高水準比賽，因此足協高度肯定森保一的執教能力。

日本足協會長宮本恒靖日前返國前接受媒體訪問時，對於續約問題並未正面回應，僅表示「這件事會在適當場合再說明。有些程序還沒完成，目前不方便透露」，但沒有否認續約計畫。

據了解，日本足協希望森保一再帶隊1年，之後再由目前執教U-21日本代表、以2028年洛杉磯奧運為目標的大岩剛接掌。

2027年將舉行洛杉磯奧運亞洲區資格賽，而亞洲只有2個名額。因此，足協希望大岩在明年專心帶領U-21挑戰奧運資格，再於2028年正式接掌國家隊。

不過，據相關人士透露，森保一本人認為，日本隊的新任總教練應該從現在開始，以完整4年的時間打造2030年世界盃的隊伍，因此他是否會接受這份續約邀請，備受關注。

報導也透露，日本足協曾考慮聘請外籍教練，甚至與曾率領英超托登罕熱刺（Tottenham Hotspur）隊奪得歐霸盃冠軍的安格．波斯特科格魯（AngelosPostecoglou）接觸。不過，由於聘任成本高達10億至20億日圓，加上足協希望延續近年追求的「日本足球」發展方向，最終仍傾向採用本土教練。

報導稱，如果雙方最終未能達成共識，森保一將卸任，而大岩則很可能提前接掌國家隊，並兼任U-21代表隊總教練。