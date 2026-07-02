世足賽／美國晉級16強卻損巴洛根 普利西奇：我們被逼入極限

2026世足賽地主之一的美國今天在32強賽以2：0擊退波赫，收下隊史自2002年以來的首場世足賽淘汰賽勝利，更一舉終結對戰歐洲球隊的10連敗，然而功臣巴洛根（Folarin Balogun）在上半場進球後，下半場卻因爭議紅牌出場，下一輪對陣比利時將被強制停賽，讓美國休息室內氣氛是悲喜交加。

「這絕對稱不上完美的一天，但這一天確實屬於我們。」防守核心理查茲（Chris Richards）賽後直言，巴洛根的離場打亂了部署，但當核心主力倒下時，就是其他人證明價值的時刻，「當普利西奇（Christian Pulisic）先前倒下時，也有人挺身而出。我們是一個團隊，絕對不只依賴單一球員。」

隊長普利西奇則透露賽中全隊在補水時間時的關鍵對話。他表示，在巴洛根染紅後，全隊並未慌亂，反而激發出強烈凝聚力，「這場比賽我們被逼到了極限，雖然紅牌不在計劃內，但這正好向外界展示了我們是一支多麼優秀的球隊。我們在補水時告訴彼此『聽著，這就是成為一支真正強隊所必須付出的代價。』而我們做到了。」

美國主帥波切提諾（Mauricio Pochettino）賽後則罕見地為弟子高分貝喊冤，並透露休息室內的凝重氣氛。波切提諾坦言，巴洛根在更衣室裡顯得非常沮喪與傷心，他堅信這絕非一張紅牌，「這完全沒有想要傷害對手的意圖，純粹是足球比賽中，爭搶球權時的正常身體對抗。」由於世足賽紅牌強制停賽無法上訴，波切提諾無奈表示將會與教練團評估其餘前鋒人選。

相較於巴洛根的落寞，頂替攻勢並以定位球鎖定勝局的蒂爾曼（Malik Tillman）則難掩興奮，他在賽後訪問時感性表示，「我一直夢想著能在世足賽踢進自由球，這是一個偉大且令人無比自豪的時刻。」