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世足賽／比利時連趕3球大逆轉闖16強 教頭：證明一切都有可能

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「歐洲紅魔」比利時32強淘汰賽起死回生，從0：2落後到連趕3球逆轉「非洲雄獅」塞內加爾。 新華社
「歐洲紅魔」比利時32強淘汰賽起死回生，從0：2落後到連趕3球逆轉「非洲雄獅」塞內加爾。 新華社

2026世足賽

「歐洲紅魔」比利時32強淘汰賽起死回生，從0：2落後到連趕3球逆轉「非洲雄獅」塞內加爾，總教練賈西亞（Rudi Garcia）大讚獨進兩球的隊長蒂利曼斯（Youri Tielemans），讓比利時能挺進16強。

陷入絕對落後的比利時，盧卡庫（Romelu Lukaku）第86分鐘先勁射破網，89分鐘蒂利曼斯再頭錘破門，將比賽逼到延長賽；第125分鐘比利時獲得12碼罰球機會，蒂利曼斯操刀成致勝功臣，助隊以3：2演出不可思議大逆轉。

「2：2平手，比賽已經到120分鐘或更久，當你很累了，身體狀況疲憊，要主罰且攻進罰球是很困難的任務，但他成功了。」賈西亞強調，如此狀況下罰球絕非易事，但蒂利曼斯沉著完成致勝一擊。

「就結果來說，他帶我們進入16強，恭喜我們的隊長，我認為他的表現十分卓越。」賈西亞說。

比利時驚險晉級後將待在西雅圖，準備下一戰和東道主之一的美國爭8強門票。

賈西亞提到，從0：2落後到追平大大提振士氣，如今世界盃旅程仍是進行式，球隊起死回生後會更加緊密團結，「球員能意識到，在比賽結束、終場哨音響起前，一切都有可能，就像我們展現出來的那樣。」

世足戰報 2026美加墨世足 比利時 塞內加爾

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